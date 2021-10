Querétaro, Qro. Frente a los retos que tiene la entidad para garantizar el suministro de energía, el gobierno estatal plantea que se debe trabajar en conjunto con la Federación para crear alternativas que subsanen la demanda.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, manifestó que se dialogará con el gobierno federal para analizar de qué manera resolver esta problemática, motivo por el que sostendrá un encuentro con el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz.

“Sí (hay déficit de energía), es que sí pasa energía, el problema es mucho del recurso que se debe hacer para poderla bajar, a eso voy (a Ciudad de México), incluso a ver al licenciado Bartlett para ver qué podemos hacer en conjunto”, declaró.

El gobierno estatal estudiará alternativas para garantizar el suministro de energía, debido a que es una de las condiciones para que el estado siga atrayendo proyectos de inversión, refirió

“Otro gran reto es la energía, en Querétaro pasa la energía, pero no se queda, necesitamos meterle una gran cantidad de inversión para poder seguir con la atracción de empresas (…) (La solución) No se puede quedar en lo estatal, necesitamos del apoyo de la Federación y tengo que decirlo: lo único que hemos tenido de la Federación es apoyo”, apuntó.

La nueva Agencia de Energía –apuesta de la administración entrante– iniciará operaciones hasta enero, debido a que su funcionamiento se garantizará en el presupuesto de egresos del 2022; sin embargo, afirmó que el titular de la agencia, Mauricio Reyes Caracheo, ya labora en el plan de trabajo de la dependencia.

El 9 de agosto el Congreso del estado aprobó la creación de la Agencia de Energía del estado como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, contando con autonomía técnica, operativa y de gestión.

La agencia tiene como objetivo promover, fomentar, coordinar, cooperar, participar y coadyuvar en el diseño de políticas, acciones, estrategias y directrices, enfocadas al desarrollo energético y energético sustentable en colaboración con entidades públicas y privadas, mediante el aprovechamiento de las energías renovables en la entidad, así como la promoción del ahorro y eficiencia energética.

Retos y presupuesto

Mauricio Kuri reconoció que el estado tiene cinco grandes retos, además del suministro eléctrico, la seguridad, la reactivación económica, el suministro del agua y mejorar la movilidad.

Los desafíos que enfrenta la entidad, dijo, tendrán una atención prioritaria en el paquete económico que el gobierno entregue al Congreso local, para el ejercicio fiscal 2022.

“Yo creo que es muy importante la reactivación económica, la seguridad siempre va a ser importante, los temas de agua, de energía, la obra pública que es muy necesaria, tenemos una gran cantidad de compromisos que hicimos en campaña y tienen que empezar a verse reflejados en el presupuesto”, declaró.

Respecto a la contratación de deuda pública –luego de que fuera saldada por la gestión pasada–, Kuri González refirió que continúan los análisis financieros para determinar el presupuesto del siguiente año y declaró que no se debe tener miedo a la deuda pública ya que el estado requiere de grandes cantidades de inversión.

“No quisiera adelantarme, tengo que ver cómo está la presión del dinero, de los ingresos, no quisiera adelantarme a dar alguna respuesta (…) En lo personal no le tengo miedo a la deuda, yo crecí mi negocio con deuda, es más, el dinero es muy barato en este momento, necesitamos hacer grandes obras para darle más calidad de vida a los queretanos (…) (¿Aumento en impuestos?) Estamos revisando cómo está la presión. El estado necesita muchos recursos y habrá que ver de dónde sacarlo, por eso es importante gastar poco e invertir en obra pública “, apuntó.

Obra pública

En relación con el desarrollo de obra pública, el gobierno estatal estudia la posibilidad de generar proyectos mediante la participación de la Iniciativa Privada, entre ellos esquema de asociaciones público-privadas.

Respecto a su propuesta de campaña de construir un segundo piso, afirmó que aún se sigue estudiando la viabilidad del proyecto.

“Vamos a hacer todo lo posible para que sean obras que las haga la Iniciativa Privada, que no las tenga que apalancar el estado, sin embargo, no quisiera adelantarme hasta no tener bien los números y la presión financiera que tengamos. En lo personal no le tengo miedo a la deuda, yo crecí mi negocio con deuda, es más, el dinero es muy barato en este momento, necesitamos hacer grandes obras para darle más calidad de vida a los queretanos”, abundó.

En este contexto, iniciaron los foros de participación ciudadana para el Plan estatal de desarrollo del estado, para el periodo 2021-2027; se tiene programados 50 foros en diversas temáticas, así como cuatro foros regionales y esquema de consulta telefónica.

estados@eleconomista.mx