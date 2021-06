Guadalajara, Jal. Con 3,537 millones de dólares captados en el 2019, Jalisco se posiciona como el estado que mayor cantidad de remesas recibe en todo el país. No obstante, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no es la entidad con el mayor porcentaje de hogares que reciben ingresos de alguna persona que vive en otro país.

En el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares, que se conmemora el 16 de junio, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) del estado destacó que en la entidad 6.7% de los hogares recibe este tipo de ingresos, porcentaje que coloca a la entidad en el lugar número 12 a escala nacional.

En primer lugar se encuentra Zacatecas, donde el 13.2% de los hogares recibe ingresos del extranjero, mientras que Tabasco es último con 1.7 por ciento. A nivel nacional 5% de los hogares recibe ingresos por remesas.

De acuerdo con el análisis del IIEG, si Jalisco fuera un país se ubicaría en el lugar 28 a escala internacional en captación de remesas, por arriba de países como Polonia, Haití, Perú, Ecuador, Ucrania, Brasil, Kenia y Reino Unido.

Al respecto, el jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (U de G), Martín Romero Morett, dijo a El Economista que ni Jalisco ni México han implementado políticas públicas de desarrollo regional para generar oportunidades a la población en sus lugares de origen y evitar la migración.

“Tenemos una serie de factores que expulsan a la población; por ejemplo, cómo se concentra todo el desarrollo económico en la zona conurbada de Guadalajara. Aquí están los mejores empleos, aquí está casi toda la inversión pública y privada, los desarrollos inmobiliarios; o sea, no tenemos una política de desarrollo regional”, puntualizó el académico.

Indicó que la U de G se descentralizó desde hace décadas, llevando centros universitarios regionales para que los estudiantes no tuvieran que venir a la zona metropolitana. Sin embargo, dijo, la inversión pública y privada no ha seguido ese ejemplo, por lo que los estudiantes de esas regiones terminan su carrera y migran a la zona metropolitana o al extranjero para buscar empleo porque no se ha llevado el desarrollo a las regiones.

Primer trimestre del 2021

Con la última información disponible para México, durante el primer trimestre de este 2021 el país recibió 10,623 millones de dólares en ingresos por remesas, de 29.9 millones de operaciones.

En promedio, cada operación de remesas fue por un monto de 356 dólares. En Jalisco, durante el mismo periodo (enero-marzo del 2021), se tuvieron ingresos por remesas de 1,167 millones de dólares, lo que representa 11% del total de ingresos en el país.

Michoacán se ubicó en el segundo lugar con 9.9% y Guanajuato en el tercero con 8.1 por ciento. En contraste, las entidades con menos participación de remesas fueron Baja California Sur y Campeche con 0.3% cada una.

Con relación al primer trimestre del 2020, las remesas enviadas a Jalisco crecieron 18%, crecimiento superior al nacional que fue de 13 por ciento.

