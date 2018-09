Querétaro, Qro. Innovar en los sistemas de transportación de mercancías, así como aplicar tecnología y herramientas logísticas en los procesos de producción de las empresas son algunos de los ejes rectores que persiguen las estrategias de trabajo del Clúster para la Innovación Logística de Querétaro.

El vicepresidente del clúster, Jorge Rodríguez y Rodríguez, indicó que a través de este organismo se busca generar estrategias para agilizar el movimiento de mercancías.

Destacó que aún falta implementar un mayor uso de transportación con base en nuevas energías, tales como gas natural y electricidad.

“En las innovaciones del transporte nos falta todavía lograr el uso de nuevas energías; por ejemplo, electricidad, gas natural, porque es difícil. En ciudades de corta distancia es posible usar el gas natural, pero México todavía no está preparado y en el uso de (vehículos) eléctricos, menos (...) Pero estamos trabajando mucho para lograr que el movimiento de mercancías en corta (distancia), en Querétaro se pueda innovar con automóviles eléctricos”, mencionó.

A esto se añade que dentro de las empresas se puede implementar tecnología para reducir tiempos en la logística de la producción.

“Se puede innovar incluso dentro de las mismas empresas, que adentro haya tecnología, que la logística de la producción pueda disminuir dos horas los tiempos de mover un troquel; por ejemplo, con sistemas, con ciertos mecanismo que se estén implementando logísticamente para adentro (de la empresa) y para la proveeduría que esté dentro del mismo parque industrial”, expresó.

Para llevar a cabo este tipo de acciones, todavía es necesario desarrollar proyectos y estrategias en específico, siendo en esta área en la que se tiene contemplado trabajar dentro del clúster.

Opciones de transporte

A estas líneas de trabajo se suma el potencial que tiene el estado para utilizar las vías férreas. Sin embargo, para incrementar la utilización del transporte férreo aún existen diversos retos para hacer viable recurrir a este sistema.

“Implica más bien la infraestructura en vías, la cultura, generar facilidades de comercio exterior para el uso del ferrocarril; a veces no es que no queramos usarlo, sino las complejidades de la Ley Aduanera que a veces no permite a los usuarios, es complejo, o hay que garantizar ciertas situaciones o no hay rutas”, mencionó el especialista.

Con la puesta en marcha del Recinto Fiscalizado Estratégico en el estado, dijo, se facilitará el intercambio comercial con la región de Veracruz, para lo cual el sistema ferroviario sobresale como una opción viable.

“Definitivamente el ferrocarril es una excelente oportunidad, ahora con el puerto de Veracruz y en Querétaro lo deberíamos empezar a usar mucho más, es una oportunidad para Querétaro el utilizar las vías de ferrocarriles”, puntualizó.

Jorge Rodríguez y Rodríguez comentó que aunque es necesario incrementar el uso del ferrocarril, al ser una buena opción en materia de costos, pues implica ahorros de hasta 30% frente a otros modelos de transporte, sobresalen áreas de oportunidad como la reducción de tiempos de traslado.

Por Querétaro cruzan las dos vías férreas del país: Ferromex y Kansas City Southern. Se estima que por la red ferroviaria del estado se transportan anualmente 500,000 toneladas de productos e insumos industriales.

[email protected]