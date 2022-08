Infraestructura hídrica no ha crecido al mismo ritmo de la población de Nuevo León: especialista

Monterrey, NL. La infraestructura hídrica no ha crecido en la misma proporción a como lo ha hecho la población de Nuevo León. En la zona metropolitana de Monterrey la población creció 168% entre 1990 y 2020, y la mancha urbana se extendió 279%, esto incrementó la demanda de servicios que los municipios no tienen la capacidad de proveer, entre ellos el agua, indica el Plan Estratégico para el estado de Nuevo León 2015-2030, en el apartado de Desarrollo Sustentable.



“Si trasladamos la tendencia del pasado y la extrapolamos hacia el futuro, tendríamos que pensar que para el 2030 habría 8.5 millones de personas y para 2050, entre 11 y 12 millones de habitantes, esto se convierte en un problema muy serio porque no ha crecido la infraestructura al mismo ritmo que el área metropolitana de Monterrey y ese desfase nos lleva a la situación que estamos viviendo (de crisis hídrica)”, indicó Jorge Adrián Garza Sepúlveda, profesor de la Universidad del Norte.



A su vez, Aldo Ramírez, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey comentó a El Economista, “habría que trabajar en la gestión de la demanda para bajar el consumo. Pero si la población crece a 8 millones y se sigue consumiendo agua al mismo ritmo se requerirían fuentes adicionales de entre 8 a 10 metros cúbicos por segundo”.



“Lo ideal es diversificar estrategias para tener un sistema de agua robusto”, señaló Aldo Ramírez.



Del diagnóstico que hizo el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, cabe destacar que una de las principales fuentes para la recarga del acuífero es la cobertura de árboles. De acuerdo con Global Forest Watch de 2001 a 2019 se perdieron 51,000 hectáreas de cobertura arbórea en Nuevo León, lo que representa el 4.9 por ciento.



Para la preservación y recuperación de los ecosistemas puede darse a través de su protección y reforestación, Nuevo León cuenta con 29 Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales ocupan sólo el 2.46% del territorio, lo que significa un 14.54% menos que la meta establecida por el Convenio de Diversidad Biológica de 2010.



Por otra parte, en 2012 se reforestaron 12,000 hectáreas y cayeron a sólo 1,400 hectáreas en 2019, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Seguridad hídrica

Entre los retos que menciona el Plan Estratégico para 2015-2030, está el alcanzar la seguridad hídrica, mejorar la disponibilidad del agua en cantidad y calidad suficientes, la correcta gestión de los recursos hídricos.



Menciona que la disponibilidad de las viviendas al acceso de la red pública de agua es de 95.3%, mientras que la media nacional es de 94.4%. Sin embargo, el titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha explicado que hay zonas donde es muy difícil llevar el abasto de agua por la lejanía de la Planta Potabilizadora de agua.



Desde 2017 Conagua indicó que la disponibilidad media anual de agua subterránea presentaba un déficit de 131.49%, y en 2018 alertó que de los 14 acuíferos de la zona metropolitana de Monterrey 10 presentaban sobreexplotación entre recarga y extracción de agua.



“Nuevo León enfrenta una alta demanda de recurso y cuenta con una oferta limitada, la proporción de agua empleada en el consumo respecto al agua renovable está en el 47% en el estado, lo que supone una presión alta”, señala el Consejo Nuevo León.



Conagua estima que la demanda de agua potable del área metropolitana, es de 16,180 litros por segundo, del consumo de agua para uso público urbano es de 87.8% del total y para uso industrial y comercial es de 9.8% del total.



Sin el abasto de las presas de la Boca y Cerro Prieto hay un déficit actual de más de 3,000 litros por segundo.



Jorge Adrián Garza comentó que la construcción del acueducto El Cuchillo II se tiene que ver como un respaldo, ya que el acueducto original está en malas condiciones y eso implica mantenimiento y no se puede pensar en el corto plazo tener los dos acueductos para extraer alrededor de 10,000 litros por segundo.



“Además, hay que recordar que tenemos comprometido el trasvase a Tamaulipas, y si bien está en construcción la presa Libertad y nuevos pozos someros y profundos, estas nuevas fuentes no podrían solucionar el abasto de una población creciente, por ello es necesario pensar en grandes proyectos como el Monterrey VI, pero requiere estudios para tener un agua de consumo humano”, aseveró el investigador.

rrg