Monterrey, NL. La ocupación hospitalaria para pacientes con Covid-19 en Nuevo León está en semáforo naranja, al 63% de su capacidad, y como previsión el gobierno estatal va a contratar alrededor de 500 doctores, enfermeras y personal de servicios generales, lo que representa una erogación de 600 millones de pesos que no tiene el estado.

“Tenemos que contratar alrededor de 500 doctores, enfermeras, intendencia y operación, en total nos cuesta 600 millones, hago un llamado a la federación, ya escuchó a Trump (el presidente), necesita escucharnos, los nuevoleonenses le han ayudado a la federación, pagan impuestos, infraestructura de salud, somos atractivos para la Inversión Extranjera Directa”.

“¿Por qué no nos quiere ayudar (presidente)?, no le hemos hecho un mal gesto, amor con amor se paga, presidente recíbanos, Nuevo León se sentirá agradecido”, recalcó el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

Explicó que el Sistema de Salud estatal cuenta con 4,307 trabajadores, de los cuales 2,080 están en el sistema Covid-19, sin embargo, en la lucha contra esta enfermedad los médicos, enfermeras y personal que están en la línea de batalla, ya están cansados.

“Le acabo de autorizar presupuesto (a la Secretaría de Salud), porque no tenemos el dinero, bajaron las participaciones 40%, la federación no está ayudando, está en otro tema, no quiero entrar en la polémica, esto es la realidad de Nuevo León”, enfatizó el mandatario estatal.

Reactivación en pausa

Por otra parte, Rodríguez Calderón explicó que esta semana el semáforo estatal tiene tres indicadores en rojo, es decir, en riesgo máximo, razón por la cual no se abrirán nuevos sectores económicos.

En ocupación de camas para pacientes con Covid-19 está al 63%, está en riesgo alto; el promedio de casos nuevos en la semana 27 fue de 524, en rojo o riesgo máximo; la tasa de transmisión está en 2.3, semáforo rojo; y el promedio de defunciones por Covid-19 está en 18 defunciones diarias, también en semáforo rojo.

Por ello, las fábricas esenciales están abiertas al 100%, las no esenciales abiertas al 50%, comercio y servicios abiertos 100%, centros comerciales, y los restaurantes suspenden actividades entre 10:00 p.m. y 5:00 a.m. y los fines de semana.

Los sectores que permanecen cerrados, son: gimnasios, casinos, cines, eventos masivos, congresos, museos, albercas, ligas deportivas, estadios, spas, tatuajes, bares, renta de quintas, y rutas de bicicletas.

kg