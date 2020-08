La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la apertura de más actividades económicas para esta etapa naranja del semáforo epidemiológico haya sido una decisión apresurada, debido a que se analizaron los indicadores, donde resalta ya una disminución en hospitalizaciones.

En ese sentido, la mandataria capitalina precisó que la reactivación se está realizando porque se busca que la economía de la urbe se recupere y también se salvaguarde el mayor número de empleos posibles.

"Entonces, se está trabajado de manera científica, no es una ocurrencia, sino sencillamente es un trabajo cotidiano que realizamos con un análisis (...) No se abre así nada más, se abre con medidas sanitarias muy estrictas tanto los cines, como las albercas, como en los museos tiene que haber filtros sanitarios, tiene que haber uso de cubrebocas. En fin, son medidas sanitarias, pero al mismo tiempo nos permiten también que no se pierdan más empleos en todos estos sectores económicos, porque hay que balancear entre la salud y la economía", explicó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, recalcó que debido a la apertura de más actividades económicas se están reforzando las campañas y programas de prevención y atención, donde destaca el seguir pidiéndole a la gente que utilice el cubrebocas, mantenga la sana distancia, efectúe el lavado de manos.

“Tenemos un programa muy intenso, como ustedes saben que nos ha permitido, aun cuando se abran las actividades económicas disminuir el número de personas graves y de contagios en la Ciudad de México y estos se resumen en el Programa de detección, atención y protección de casos Covid y sus contactos”, dijo.

�� Aunque los centros comerciales ya están abiertos, con el ���� #SemáforoNaranja, es importante seguir las medidas para evitar contagios. Así te proteges tú y a los trabajadores. ������↔️�� pic.twitter.com/W6tbUswlZG — Gobierno CDMX (@GobCDMX) August 9, 2020

“A través del apoyo casa por casa que tenemos de participación ciudadana que informan a la población, que hacen un seguimiento epidemiológico; las colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria, donde se realizan además pruebas; el aumento en el número de pruebas que se traduce en la identificación de casos positivos y su aislamiento; y al mismo tiempo la atención temprana hospitalaria que nos ha permitido también ir reduciendo poco a poco el número de decesos de personas que llegan a los hospitales de la ciudad”, refirió Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum también aseguró que en caso de que se genere un clima donde sea necesario volver a cerrar actividades económicas, se analizarán todas las variables y condiciones.

“Entonces, al mismo tiempo que fortalecemos todas estas medidas se permite ir abriendo actividades económicas y le damos seguimiento diario y si hubiera necesidad en algún momento de disminuir estas actividades pues se tomarán en cuenta”, recalcó.

Apertura

Cabe recordar que este viernes la mandataria anunció que la Ciudad de México seguirá desde este 10 de agosto en color naranja del semáforo epidemiológico, con esto será la séptima semana en estarlo.

En ese sentido, dio a conocer que para esta etapa ya podrán reabrir más actividades, por ejemplo, para este 10 de agosto se está considerando que funcionen nuevamente las albercas techadas; para el día 11, reabrirán los museos con 30% de aforo; para el 12, operarán los cines, también con 30% de aforo.

Además se abre la posibilidad para que bares, salones de fiestas y cantinas puedan reconvertir sus negocios a restaurantes. La medida es temporal hasta que la urbe este en semáforo verde y para ello los establecimientos deberán registrarse en el sitio covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.

Aquellos restaurantes reconvertidos podrán tener hasta 40% de aforo y podrán usar música ambiental a un nivel bajo.

