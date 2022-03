Ninguna de las 32 entidades federativas ofrece condiciones laborales óptimas para las mujeres, y se está frenando su potencial y autonomía económica, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en su nuevo indicador Estados #ConLupaDeGénero, edición 2022.

Al presentar la primera edición de esta nueva medición enfocada en lo subnacional, la directora del Imco, Valeria Moy, informó que el objetivo es visibilizar los retos y condiciones que enfrentan las mujeres en los diferentes estados del país en términos económicos, específicamente laborales.

Así, se busca medir y comparar la capacidad de las entidades del país para forjar, atraer y retener el talento de las mujeres en el mercado laboral; a la par, una de las razones para efectuar este nuevo estudio es por la pandemia, ya que llegó a complicar más las condiciones que enfrentan.

“Los tomadores de decisiones públicos y privados a nivel local pueden conocer las fortalezas y debilidades que cada entidad enfrenta para implementar políticas públicas focalizadas y así aprovechar al máximo el potencial de las mujeres”, indicó en conferencia de prensa.

La especialista informó que estudiaron las condiciones que enfrentan las mujeres en los 32 estados del país en las distintas etapas de su trayectoria profesional a través de 18 indicadores comprendidos en tres pilares. El primero es la Entrada de las mujeres a la economía remunerada, donde miden las barreras en la preparación, disponibilidad de tiempo y la oferta laboral.

El segundo pilar es la Permanencia de las mujeres en la economía remunerada, donde se identifican las condiciones laborales y las políticas que favorecen la integración; el tercer eje es el Crecimiento profesional de las mujeres, en el cual se mide la participación en puestos de liderazgo, así como su preparación profesional.

“Los puntajes obtenidos en cada pilar se promedian, lo cual resulta en un puntaje general a partir del cual se ordenan las entidades de mayor a menor, donde una calificación más cercana a los 100 puntos implica mejores condiciones laborales para las mujeres”, ahondó.

La etapa de análisis fue el tercer trimestre del 2021 y se utilizaron datos del Inegi, así como los demás indicadores que desarrolló el Imco durante el 2020.

A partir de esta medición, se identificó que en promedio las entidades obtuvieron 43 de 100 puntos en la evaluación de los 18 indicadores, lo que significó que no se ofrecen condiciones laborales buenas para las mujeres en los diferentes puntos del país.

Ranking

En el ranking general del indicador, de los 32 estados solamente dos lograron superar los 60 puntos y se trata de la Ciudad de México (con 64.8), así como Baja California Sur (con 62.1).

“Ciudad de México destaca por tener el mayor porcentaje de mujeres de 18 años y más que cuentan con al menos educación media superior. Tiene el menor porcentaje de embarazos adolescentes y es la entidad con menor desigualdad en el trabajo no remunerado entre mujeres y hombres. No obstante, cuatro de cada 10 mujeres que quieren trabajar no pueden hacerlo”, recalcó el estudio del Imco.

Después de estos dos estados, siguen en calificaciones Baja California con 57.9 puntos, Colima con 57.2 y Nuevo León con 51.8.

“Estos resultados son reprobatorios, son insuficientes. Una mujer que vive en las cinco mejores entidades dedica en promedio 68% más de horas a tareas del hogar y de cuidado en comparación con el tiempo que dedica un hombre”, ahondó Fátima Masse, directora de Sociedad incluyente del Imco.

Las cuatro peores entidades para una mujer en términos de condiciones laborales son Chiapas con 26.8 puntos, Tlaxcala con 27.8, Veracruz con 28.3 y Guanajuato con 28.4 puntos.

Chiapas es la entidad con peor desempeño en la medición, pues en promedio una mujer dedica 81% más tiempo que el que dedica un hombre.

“Esto evidencia que dentro del mercado laboral no sólo existen desigualdades entre mujeres y hombres, sino también entre las mujeres que viven en distintas entidades, pues las brechas de desigualdad se agudizan según su lugar de residencia”, reiteró Fátima Masse.

De los otros estados que no lograron alcanzar los 60 puntos, destacan Quintana Roo (51.6 puntos), Coahuila (51.5), Querétaro (50.4) y Jalisco (50.3).

