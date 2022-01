Monterrey, NL. El estado de Nuevo León sigue avanzando en la implementación del nuevo modelo laboral, con la armonización legislativa, al coordinarse con el Poder Judicial estatal en la presentación de leyes y reglamentos al Congreso local; así como en la legitimación de contratos colectivos de trabajo y en la creación del Centro de Conciliación estatal y Tribunales laborales que iniciarán en mayo de 2022.

“A la fecha hay 210 contratos colectivos de trabajo que se han legitimado y que no han tenido ninguna objeción o algunas observaciones, como ocurrió con la consulta para la legitimación del contrato de General Motors Silao. En total se han registrado 1,879 contratos colectivos de trabajo en Nuevo León, indicó a El Economista, Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo estatal.

Aseveró que en la entidad hay un “sindicalismo vivo”, donde persiste una cultura de trabajo y no se da la interrupción o huelga, porque está muy arraigado el proceso de conciliación laboral.

Con la reforma laboral, dijo, los sindicatos que no tengan firmados contratos colectivos de trabajo no van a poder operar, el que no tiene representación no se le toma en cuenta, hay una nueva justicia laboral que ayuda a que disminuyan las extorsiones a empresas, por parte de pseudo sindicatos.

Armonización legislativa

El secretario del Trabajo de Nuevo León comentó que "hay muy buena relación entre el Poder Judicial del Estado y el gobierno estatal, quienes se están coordinando para presentar ante el Congreso leyes y reglamentos, para establecer el nuevo modelo de justicia laboral”.

En el mapa de avances por entidad federativa, de la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral, indica que en Nuevo León ya fue aprobada y publicada la reforma constitucional, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Estatal ya fueron presentadas ante el Congreso, el 22 de marzo y 6 de julio de 2021, respectivamente.

Por otra parte, explicó que desde el martes 4 de enero, el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) empezó a capacitar a los abogados, personal de Recursos Humanos, empresas y despachos que requieran la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

“Esto nos va a ayudar en la primera etapa, para que los especialistas sepan cómo debe realizarse una conciliación y con qué documentos cuenta el trabajador para llegar a una justicia pronta”, subrayó el funcionario.

La tercera etapa de la reforma laboral iniciará en mayo de 2022, donde con el establecimiento del Centro de Conciliación estatal y los tribunales laborales.

