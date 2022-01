Para el 2022, la Ciudad de México iniciará un proceso de crecimiento económico pleno, esto derivado de que en el 2021 se implementaron medidas de reactivación que permitieron la apertura del 100% de las unidades económicas de la capital del país, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani Hneide.

Este martes, el secretario detalló que ya hay indicadores que muestran que durante el año pasado se generó una recuperación de la actividad comercial y que a la vez, se garantiza un mejor desempeño para el año en curso.

Uno de ellos es lo registrado en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) y es que durante el 2021, se abrieron 16,726 negocios de bajo impacto en la ciudad.

“La apertura de estos establecimientos representa la creación de 184,32 trabajos en la capital, 46,487 más que los registrados en el 2020, los giros que más empleos sumaron fueron oficinas, plazas, centros comerciales y tiendas departamentales, mismos que se reactivaron durante el 2021 y emplean una mayor cantidad de personas para su funcionamiento” indicó el funcionario.

Otro factor que garantiza una mejor dinámica para este año, refirió, es la implementación del plan nacional de vacunación, en donde actualmente la mayor parte de la población ya está inmunizada.

Fadlala Akabani puntualizó que los giros mercantiles tradicionales de bajo impacto que más aperturas registraron durante el 2021 fueron cafeterías y fondas con un total de 1,678 unidades, mientras que las tiendas de abarrotes y misceláneas con 1,122, en tanto, los negocios de venta de comida con servicio de comedor con 1,041 giros.

De igual manera, se autorizó por parte de las alcaldías el funcionamiento de 58 establecimientos de impacto vecinal.

Las alcaldías que lideraron la apertura de unidades económicas fueron Cuauhtémoc con 2,439 registros, Álvaro Obregón con 1,703, Benito Juárez con 1,585 e Iztapalapa con 1,497.

“Cabe señalar, que el SIAPEM también registró el cierre de 969 establecimientos, 212 menos que en el 2020; de los cuales 140 expresaron la pandemia como motivo de su cierre”, ahondó el titular de la Sedeco.

Salud

Por su parte, debido a que están incrementando los contagios por Covid-19, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer nuevas medidas a implementar desde este martes; por ejemplo, se amplía el horario de 8:00 a 14:00 horas de los 117 centros de salud que realizan pruebas.

Por medio de un alcance informativo, la dependencia informó que también se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas a 200, con lo que se podrían realizar hasta 23,400 diarias.

A la par, se reinstalan ocho módulos más de tests de antígenos en las plazas comerciales Zentralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Forum Buenavista. Los horarios de atención son de martes a domingo, a partir de las 11:00 horas.

Anuncian cambios en el proyecto de detonación económica para la Zona Rosa

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, anunció que se modificará para este nuevo año el proyecto de detonación económica para la Zona Rosa, por lo cual se desarrollará el Corredor Turístico Verde.

En conferencia de prensa, explicó que el proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 50 millones de pesos y consiste en rescatar los más de 700 establecimientos mercantiles, pero con un enfoque sustentable, “bajo una visión armónica con la naturaleza”.

“Será un Corredor Turístico Verde donde toda la calle de Génova la vamos a poner de color verde y verde, me refiero a la naturaleza porque es un proyecto amigable con el medio ambiente para todos aquellos visitantes que además permitirá ser uno de los sitios turísticos más visitados y así, permitir el movimiento económico a favor de 700 establecimientos”, detalló.

Sobre las razones para modificar este proyecto, Cuevas Nieves ahondó que esto obedece a que no se obtuvieron las diferentes autorizaciones de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

“Si hay algo que no puede funcionar como es el Corredor Turístico Tecnológico Zona Rosa que nosotros propusimos, no me voy a quedar peleando un proyecto que me va a llevar año y medio de administración. Ahorita vamos por el Corredor Turístico Verde en Zona Rosa”, dijo.

A la par, informó que atenderá las 45 calles de la colonia Juárez ante la existencia de baches en la carpeta asfáltica.

En octubre del año pasado, la alcaldesa anunció que se iba a construir el Corredor Tecnológico-Turístico de la Zona Rosa, que pretendía homologar al de Las Vegas en Estados Unidos.

La inversión total de este nuevo proyecto ascendía a los 300 millones de pesos y se planeaba terminarlo a finales de enero del 2022.

Al precisar que se mantiene en pie su plan de trabajo de gobierno, el cual busca convertir a la demarcación como la mejor alcaldía de la Ciudad de México y teniendo como eje prioritario el desarrollo económico, la funcionaria refirió que buscarán que los proyectos locales de detonación se complementen con los del gobierno central.

Precisó que para el Presupuesto 2022 los objetivos centrales son Zona Rosa, mercados públicos y recuperación de espacios públicos, así como apoyar la colonia Atlampa para convertirla en habitacional, estudiantil e industrial.

La alcaldesa también dio a conocer los principales logros en sus primeros 100 días de gobierno, como lo son la recuperación de 13 plazas, parques, jardines y la renovación de los mercados públicos.

