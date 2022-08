Demanda de garrafones de agua provocó desabasto en área metropolitana de Monterrey

Monterrey, NL. Grupo Danone, que produce agua embotellada Bonafont, ha llevado a cabo varias acciones para apoyar a las comunidades con mayor necesidad de agua junto con los tres órdenes de gobierno. El gobierno de Nuevo León quería entregar donativos de garrafones de agua, pero había desabasto, debido a que en 15 días aumentó la demanda 40%, dijo a El Economista Fabrice Salamanca, su vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legal.



“Nos acercamos con el gobierno del estado (ellos querían) entregar garrafones de agua. Uno de los activos más importantes en el negocio de distribución de agua, es el propio envase, el garrafón; necesitamos que el consumidor lo devuelva para poderlo llenar. La crisis de agua generó que muchos envases ya no los regresaran porque la gente los utilizaba para guardar la poca agua que tenían”, explicó el directivo.



Ahondó que el gobierno de Nuevo León tenía la intención de hacer donativos de agua y consiguió los garrafones en Estados Unidos y Grupo Danone los llenó para realizar una entrega directa a las comunidades.



"Nosotros fabricamos (envases) en la zona centro del país, en los alrededores de Querétaro y Guadalajara, sufrimos una escasez de garrafones; para darse una idea, en tan sólo 15 días la demanda de agua se incrementó 40%, no podíamos responder a esa demanda, porque la planta opera con líneas disponibles y no teníamos garrafones porque no se devolvían”.



Por ello, se tuvo que traer envases de Saltillo y de Torreón, Coahuila. A la fecha ya se estabilizó el retorno de garrafones de agua de Bonafont.

Planta en Guadalupe

Grupo Danone tiene una planta de distribución de garrafones de agua retornables, de 20 litros, los cuales se reparten entre los autoservicios, tiendas de conveniencia y los hogares. La planta se localiza en el municipio de Guadalupe, la cual da servicio a toda la zona metropolitana de Monterrey, y tiene operando 20 años.



“Desde que inició la crisis hídrica, vimos cómo podíamos colaborar con los tres niveles de gobierno. La primera acción fue trabajar con las comunidades de Guadalupe, tenemos mayor cercanía en la relación para hacer el abasto de agua potable”.



Detalló que en Monterrey, Tijuana y Guadalajara la embotelladora tiene un esquema de venta de agua a granel, el agua se traslada en pipas de acero inoxidable y grado alimenticio que llevan el agua a depósitos, donde los consumidores llevan su propio envase y tiene un menor costo por litro.



En Guadalupe dispusieron de dos pipas y celebraron un acuerdo con la administración municipal, para dedicar una pipa y entregar agua en las colonias más necesitadas, a la fecha se han distribuido 350 litros y han beneficiado a más de 3,000 familias, cada semana.

Cesión de agua

Por otra parte, explicó que a raíz de la convocatoria del gobierno federal de que el sector privado y los industriales que operan en Nuevo León apoyaran con la cesión de derechos de agua, “la semana pasada celebramos un convenio con la delegación de Conagua en Nuevo León, que entró en vigor este 9 de agosto, donde vamos a ceder el 10% de los volúmenes que tenemos para nuestra planta en Guadalupe, los derechos de agua de esa planta son de alrededor de 100,000 metros cúbicos”.



La empresa tiene 26 plantas a nivel nacional, en el norte del país, en Guadalupe, Nuevo León, Saltillo y Torreón, Coahuila; Zacatecas; Aguascalientes y Sinaloa.

rrg