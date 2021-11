Querétaro, Qro. La edición 2021 de El Buen Fin conlleva pronósticos de recuperación en el comercio local, así como cambios en los hábitos de consumo y retos derivados de la crisis logística global.

La proyección del comercio local para el periodo de El Buen Fin (del 10 al 16 de noviembre) es de lograr una derrama económica de 850 millones de pesos, 17% menos que en el 2019 y 90% más en relación con el 2020. Para esta edición se prevé la participación de al menos 15,000 establecimientos de diversos giros comerciales y de servicios.

La meta de derrama da muestra del proceso de recuperación que vive el comercio, tras casi año y ocho meses de pandemia de Covid-19, expuso el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Fabián Camacho Arredondo.

“Estamos 17% menos que en 2019, es decir, es el resultado de ir avanzando desde febrero en un ejercicio de recuperación económica y que hoy nos pone casi en cifras similares a año prepandemia, todavía un poco por debajo, por ello la importancia de seguir procurando las medidas necesarias. Y estamos 90% más que el año pasado, que fue un año con importante depresión económica”, mencionó.

Los efectos de la pandemia se reflejarán en esta edición de El Buen Fin, pues se estima que 35% de las ventas se realicen por canales digitales; además, se proyecta que 50% de las ventas se materializan a través de un cobro electrónico (tarjeta de débito o crédito).

La edición 2021 de El Buen Fin también se caracteriza por hacer hincapié en promover el comercio electrónico, así como incentivar el mercado interno. Televisiones, equipos de cómputo, así como servicios restauranteros y de viaje se encuentran entre los productos de mayor demanda.

Ante la crisis de contenedores, que restringe el flujo de las importaciones asiáticas, el dirigente de la cámara reconoció que podrían presentarse retrasos en productos de origen chino.

“En el caso nacional, el Puerto de Manzanillo está funcionando a un ritmo importante de trabajo, está generando retrasos del doble de tiempo en entrega, pero no está teniendo índices de crisis de abasto de cualquier tipo de artículos. Lo que sucederá es que en algunos casos –de productos que vengan de China– se tendrán demoras de más de la mitad del tiempo que se tenía, pero no implica que no se pueda fomentar el consumo de productos importados”, mencionó.

El presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Antonio Torres Rico, añadió que el Buen Fin también es una oportunidad para propiciar la recuperación de ventas entre los establecimientos localizados en el primer cuadro de la ciudad.

Quejas

Cerca de 80% de las quejas que recibe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el Buen Fin, están relacionadas con no respetar las promociones, precisó el representante regional del organismo, Juan Rodríguez Valle.

Si en este tipo de quejas no se llega a una conciliación, la procuraduría continúa con un proceso que puede derivar en sanciones de hasta 3.7 millones de pesos.

Tras el puente largo por Días de Muertos, el comercio local logró la derrama económica de 350 millones de pesos, que pronosticó la Canaco, cifra que significó una baja de 7.9% en relación con el periodo prepandemia (380 millones de pesos), pero 70% más que la obtenida en el 2020.

En paralelo, la Secretaría de Turismo del estado registró una afluencia de 16,000 turistas hospedados en hotel y una derrama de 80 millones de pesos. La capital del estado tuvo una ocupación de 45 a 50%, mientras tanto otros destinos serranos y del semidesierto llegaron a entre 70 y 75% de ocupación.

