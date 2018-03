En la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno ante el Congreso local, el mandatario de Chiapas, Manuel Velasco Coello, aseguró que en el 2017 se consolidarán proyectos importantes en el estado, como la nueva Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, donde se invertirán 11,300 millones de pesos en el mediano plazo; ya están listas las primeras 13 empresas que van a levantar el Parque Agroindustrial.

Además, recientemente se inauguró la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, también en Puerto Chiapas, que tuvo un costo de 780 millones de pesos; la capacidad de almacenamiento aumenta de 34,000 a 65,000 barriles.

El gobernador manifestó que para apoyar la economía de la población, aumentaron 255% los recursos destinados a los emprendedores, por lo que ya son 58,000 personas las que han iniciado un nuevo negocio; se incrementaron también el número de productos y servicios de Marca Chiapas a 1,500.

Asimismo, el estado hiló dos años sin pagar el Impuesto de la Tenencia Vehicular y sin subir algún impuesto local.

Nuevo Plan

Otro aspecto planteado por el mandatario fue el nuevo Plan de Austeridad de la administración estatal, que contempla mantener la reducción de los salarios de los funcionarios de primer nivel en 50%, incluyendo al gobernador del estado; disminuir los gastos de operación en más de 20% y acortar los gastos de comunicación social en 50 por ciento.

Contempla también cancelar los pagos de equipos y servicios de telefonía celular; enviar una iniciativa al Poder Legislativo para reducir el presupuesto de los partidos políticos en años no electorales y destinar esos ahorros a programas de apoyo para la economía familiar; no comprar vehículos nuevos y poner a la venta los que no realicen funciones elementales, cancelar vales de gasolina y pagos de viáticos a los funcionarios de primer y segundo nivel; ahorrar consumo de energía, agua y telefonía; disminuir gastos por concepto de renta de inmuebles reubicando dependencias y renegociando contratos de arrendamiento.

No se ha generado la creación de nuevas plazas burocráticas a diferencia de gobiernos del pasado, que duplicaron el número de plazas burocráticas generando un quebranto y un déficit estructural en las finanzas estatales , indicó.

Incertidumbre nacional

Ante la incertidumbre comercial por la permanencia de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Velasco Coello precisó que la entidad tiene un gran potencial productivo para aportarle a la nación: De 87% del maíz amarillo que importamos, Chiapas tiene la capacidad de producir hasta 1.2 millones de toneladas; de 80% del aceite de palma africana que se importa, tenemos la capacidad de producir 100%; tenemos el potencial para cubrir la totalidad de 15% de las importaciones de aves; podemos producir hasta 25% del déficit en importación de soya, y hasta 30% del déficit de importaciones de bovinos .

En este contexto, convocó a la construcción de un Gran Acuerdo Nacional encabezado por el presidente de la República con la presencia de líderes de las principales fuerzas políticas y la sociedad civil, para construir una agenda que defienda los intereses de la nación y encarar unidos los desafíos que se le presentan a México desde el exterior.

Transparencia

En temas de transparencia, Velasco Coello destacó datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que revelan que Chiapas dejó de estar entre los 10 estados más endeudados del país; aseguró que por tercer año consecutivo la agencia calificadora Moody’s lo ubica como un gobierno económicamente estable por un desempeño responsable en las finanzas públicas y en cuatro años avanzó 23 lugares en materia de transparencia, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

