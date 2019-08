Como parte del proyecto de mejora regulatoria, que busca la simplificación de trámites y lograr una transición total hacia la digitalización, autoridades capitalinas presentaron las acciones que realizaron en los primeros seis meses del año en curso y los pendientes para el segundo semestre, además de las proyecciones al 2020.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, recordaron que la presentación de esta agenda va en concordancia con la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, la cual se efectuó el pasado lunes.

Sheinbaum Pardo explicó los objetivos a corto y mediano plazo de la mejora regulatoria de la capital: evitar que los ciudadanos pierdan tiempo y tengan que invertir recursos en ilegalidades, así como facilitar la inversión nacional e internacional, optimizando los permisos y trámites burocráticos que tienen que hacer los integrantes de la Iniciativa Privada (IP).

Por lo mismo, destacó que se instaló este año la Agencia Digital de Innovación Pública, la cual tiene una fábrica de software que genera soluciones para el resto del gobierno y que cuenta con un marco normativo que integra la parte digital de manera central.

“Ha sido uno de los grandes aciertos que tuvimos; nos tomamos tan en serio la digitalización que el tema de mejora regulatoria ya no está en la Secretaría de Economía, sino no ahora está en la Agencia Digital de Innovación Pública porque creemos que no puede haber mejora regulatoria si no hay digitalización”, puntualizó.

Peña Merino indicó que buscan que la mejora regulatoria sirva como reingeniería gubernamental en términos de procesos burocráticos.

Asimismo, hizo un recuento de las acciones que llevaron a cabo, entre las que destacan la renovación y digitalización de las tarjetas de circulación, eliminando su caducidad.

“También efectuamos la eliminación de la vigencia del acta de nacimiento, quitando además un requisito que era innecesario que generaba muchos costos en la ciudad (...) Digitalizamos la licencia tipo A, esto ocurrió en mayo del 2019, también se puede hacer en línea, y sólo se recoge en un módulo de elección del usuario (...) Otra acción fue la simplificación y digitalización del Seguro de Desempleo”, señaló.

Detalló que también realizaron la simplificación y digitalización de créditos y microcréditos que otorga la ciudad; de igual forma se está realiza el proceso de implementar una ventanilla única de construcción.

“Dimos inicio al Padrón de Cumplimiento Responsable, este aplica para establecimientos de bajo impacto, que son la inmensa mayoría de los establecimientos mercantiles de la ciudad (...) También implementamos un Sistema de Verificaciones Simuladas”, dijo.

Pendientes

José Antonio Merino aseveró que para el resto del año pretenden armonizar la Ley de Mejora Regulatoria, que se votará en periodo ordinario que inicia en septiembre.

“La ley sobre regularizaciones, esto es una solicitud de la jefa de Gobierno, de uso de suelo por derechos adquiridos (...) En este octubre estaría listo también un sistema de denuncia digital (...) También es importante, una reforma a la Ley de Archivos y Procedimiento Administrativo”, expresó.

