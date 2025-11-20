Wyndham llega a 100 hoteles en México

La cadena hotelera Wyndham Hotels & Resorts sumó a su portafolio en México 15 hoteles del Grupo MX (bajo la marca Trademark Collection by Wyndham) con lo que llegó a 100 inmuebles y, por primera ocasión, tendrá presencia en la colonia Roma, de la Ciudad de México.

El acuerdo comercial que firmaron las partes (en donde el grupo mexicano continuará operando los hoteles) es por 14 años, con posibilidad de salidas cada tres años, e incluye sumar tres hoteles cada 12 meses.

“México, a nivel global, ocupa para nosotros el sexto lugar dentro de los 100 países donde estamos. Más allá de la parte numérica y crecimiento, con esta alianza vimos que los viajeros nacionales e internacionales buscan experiencias únicas y conexión con la cultura local, que es lo que ellos nos ofrecen. Venimos a contribuir y ampliar su músculo dando alcance global a sus hoteles a través de nuestros canales de distribución y programa de lealtad”, comentó el presidente de Wyndham Hotels and Resorts para Latinoamérica y el Caribe, Gustavo Viescas.

Los 15 hoteles Grupo MX implican 835 habitaciones y están ubicados en la Ciudad de México (Aeropuerto, Roma, Condesa, Forum Buenavista, Garibaldi, zócalo o Alameda) Estado de México, Querétaro y San Miguel de Allende bajo las marcas: Hoteles MX, Hoteles MX más y VIVEMX.

“Los hoteles son propios. Nuestro grupo es una sociedad con 90 dueños y además tenemos una operadora (Hoteles MX), que es quien firma el contrato. Lo de nosotros es remodelar hoteles y darles el sentido MX, de tal suerte que al despertar tengas una experiencia única y mexicana de saber en dónde estás y qué hay a tu alrededor, para no sentirte en un hotel global en Tokio o Shanghái sin diferenciador”, explicó el CEO de Grupo MX, David Álvarez.

Más allá del Mundial de fútbol

El miércoles por la noche, ambos directivos formalizaron la alianza, aunque desde días antes ya operan juntos como: Hotel MX Trademark Collection by Wyndham, agregando el nombre de cada ubicación. Como invitado de honor estuvo Carlos Martínez Velázquez, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, quien destacó la unión por las nuevas opciones de hospedaje que se brindan a los turistas nacionales e internacionales.

La ceremonia se realizó en el hotel de la colonia Roma, que de acuerdo con Gustavo Viescas, tiene alto nivel de búsquedas y ahora ya lo pueden reservar los visitantes bajo su marca.

En relación al eventual impacto por el torneo de fútbol del próximo año, el directivo precisó: me gusta hablar no de momentos sino de visión de mediano y largo plazo en las alianzas que hacemos a nivel mundial. Tenemos claro que México es un destino súper posicionado y que habrá gente que conocerá México por primera vez por el mundial, pero después volverá o lo recomendará y ahí estaremos, lo que no quiere decir que no reconocemos que las perspectivas son muy buenas para el sector hotelero el próximo año.

En su oportunidad, el CEO de Grupo MX, reconoció que ya tenían conversaciones con otra cadena y de último momento llegó Wyndham. Se privilegió el bien común y por ello firmaron el contrato. “Nunca pensamos que pudiéramos estar en este lugar en el sector hotelero. La locura que emprendimos nos hizo escalar la montaña más complicada y llegar a ser una marca global sin perder la esencia. No veíamos otra opción que buscar un gigante de la hospitalidad y ya lo encontramos”, mencionó David Álvarez.