Ventas de la ANTAD crecieron 2.6% nominal en octubre

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que durante octubre de 2025, las ventas en términos nominales mostraron un comportamiento positivo, con un crecimiento de 2.6% a tiendas iguales y de 4.9% a tiendas totales respecto al mismo mes del año anterior.

El resultado de octubre refleja una recuperación moderada del consumo, luego de que en septiembre las ventas a tiendas iguales avanzaron apenas 0.5%, su incremento más bajo del año, tras la caída de 1.7% reportada en febrero pasado.

Diego Cosío, presidente de la ANTAD, consideró que las ventas del décimo mes del año entre sus asociados fueron bajas, no obstante, muestran “una recuperación contra el mes de septiembre”.

Las ventas de octubre también presentaron un mejor desempeño que lo registrado en octubre de 2024, cuando las ventas crecieron 1.7%, aunque quedaron ligeramente por debajo del aumento de 2.9% reportado en igual mes del 2023.

En el acumulado de enero a octubre de este año, las ventas presentan un crecimiento de 3.2% a tiendas iguales y de 5.7% a tiendas totales, de acuerdo con su reporte mensual.

Mientras que las ventas totales del mes de octubre ascendieron a 133,300 millones de pesos, mientras que las acumuladas en los primeros diez meses del año sumaron 1,314.8 mil millones de pesos.

Por formato de tienda, las especializadas como cadenas, papelerías y de moda, fueron las de mejor desempeño en el mes de referencia, al registrar un crecimiento de 4.6% a tiendas iguales y de 8.0% a tiendas totales.

Le siguieron las departamentales, como El Palacio de Hierro y Liverpool, que registraron un aumento de 2.5% en tiendas iguales y de 3.7% a tiendas totales.

En tanto, las de cadenas de autoservicio, como La Comer, Soriana y Chedraui, aumentaron 1.6% y 3.9%, respectivamente.

Proyectan un fin de año optimista

El avance de las ventas de octubre de los miembros de la ANTAD sugiere una mejora en la actividad comercial hacia el cierre del año, impulsada por una mayor afluencia en tiendas y el inicio de las campañas promocionales previas a la temporada navideña, de acuerdo con analistas.

Para Diego Cosío, durante El Buen Fin, que inicia este jueves 13 y concluirá el próximo 17 de noviembre, se esperan cinco días “muy positivos” para las ventas, incluso que superen los niveles registrados el año pasado.

De acuerdo con las proyecciones del sector, durante este evento comercial podrían alcanzarse ventas totales por arriba de los 200,000 millones de pesos.

De este monto, estimó Diego Cosío, aproximadamente 44% correspondería a las más de 125 cadenas y sus más de 55,000 establecimientos a nivel nacional, pertenecientes a los miembros de la ANTAD.

“Estamos viendo muchas campañas promocionales y programas de ofertas de todas las grandes cadenas, tanto de autoservicios como departamentales y especializadas que son asociadas de la ANTAD, que esperamos se vean reflejadas en ventas positivas en estos próximos cinco días de El Buen Fin”, comentó en una entrevista radiofónica.