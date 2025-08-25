El valor de producción de constructoras creció 0.9% en junio: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este lunes que el valor de producción de las empresas constructoras creció durante junio, en cifras desestacionalizadas, el 0.9% a tasa mensual, luego de un par de caídas previas.

A tasa anual la baja es del 18.2 por ciento.

El motor de ese incremento fue el buen desempeño que tuvieron las obras relacionadas con edificación y transporte y urbanización (las primeras representan el 51.2% del total y las segundas el 20.7 por ciento).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), las firmas que realizan trabajos de edificación, como parques industriales o hospitales con recursos privados, subieron su valor de producción el 2.9% a tasa mensual, luego de haber caído el 1.4% en mayo.

Por su parte, las que se vinculan con transporte y urbanización con recursos públicos, como trenes o carreteras, crecieron el 0.6% (un mes antes cayeron el 0.6 por ciento).

"El personal ocupado total en las empresas constructoras decreció 0.5 % en junio pasado, a tasa mensual. Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) cayó 4.4%, se informó.