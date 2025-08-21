United Airlines aseguró que les devolverán los slots del AICM

United Airlines dio a conocer este jueves que funcionarios mexicanos les informaron, al igual que a Delta Air Lines, American Airlines y a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que los slots (horarios de despegue y aterrizaje) que les fueron retirados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante el 2022, por motivo de reducción de operaciones a causa de condiciones de saturación, serán restituidos.r

Sin embargo, al interior de la industria aérea en México ya se tenía conocimiento de ello desde hace más de un mes y medio.

En un documento enviado al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), como parte del expediente en el que se plantea dar por terminada la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Delta y Aeroméxico, entre otras cosas porque se considera que México ha incumplido con el acuerdo aéreo bilateral y porque no se han generado todos los beneficios esperado, United afirmó que la notificación del regreso de slots se las hicieron el pasado 18 de agosto.

La razón principal del comentario de la aerolínea de EU, con fecha del 20 de agosto, fue para defender la alianza similar que tiene con la aerolínea japonesa ANA, y para manifestar discrepancias con los argumentos que ha dado Delta también en su defensa.

En dicho contexto, El Economista tiene conocimiento de que las aerolíneas estadunidenses referidas estaban enteradas del regreso paulatino de slots, antes de que el DOT lanzara una nueva serie de medidas en contra de México, el pasado 19 de julio, las cuales también ponen en riesgo una autorización similar a la alianza entre Viva (VivaAerobus) y Allegiant, ambas con modelo de bajo costo.

No obstante, debido a la planeación de sus operaciones por temporada (verano-invierno) a nivel mundial, no pueden hacer uso inmediato de los slots. Además, recientemente se anunció el incremento de 43 a 44 operaciones por hora en el AICM.

Al respecto, ni la principal terminal aérea del país (que desde diciembre del 2023 ya no hace públicos los resúmenes ejecutivos de sus comités de operaciones y horarios, que es donde queda constancia oficial de las medidas acordadas entre los actores involucrados) ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lo habían hecho público, a pesar de que es del conocimiento de la industria en México y del complicado momento comercial que se vive entre los dos países.