El Señor de los Anillos sinfónico cautiva a suscriptores de Club El Economista

La tarde del sábado 25 de octubre, los suscriptores de Club El Economista se dieron cita en el Teatro Angela Peralta para presenciar la primera función de El Señor de los Anillos sinfónico.

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

El espectáculo tuvo la participación de la Orquesta Duck Tales, que cuenta con una amplia experiencia realizando homenajes a otras franquicias de libros, películas y videojuegos.

“Llevamos tres años trabajando en movie concerts. Contamos con el repertorio de varias sagas, y el primer paso siempre es transcribir las partituras de la película. En este caso hacemos un resumen de toda la saga, lo cual implica un proceso meticuloso: debemos retirar la música original y trabajar minuto a minuto”, explicó Juan Manuel Míguez, director musical de la Orquesta Duck Tales.

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

Durante la presentación, se proyectaron fragmentos de las tres películas que conforman la franquicia de El Señor de los Anillos, en dichos fragmentos la orquesta tocó piezas de la banda sonora, creando una atmósfera única que fue acompañada con coreografía y vestuario de Mundo Medieval.

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

“Nos hemos preparado mucho, esperamos que les guste lo que van a ver, lo que les traemos para presentarlo. Está muy bien cuidado el tema del vestuario y el diseño de los personajes como los hobbits, los elfos, los orcos, que también son muy llamativos, pues esos personajes son la parte que le tocó a Mundo Medieval colaborar con la orquesta”, comentó Bianca Arely Ibarra de Mundo Medieval.

El concepto de un homenaje sinfónico

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

La idea de hacer un homenaje sinfónico a esta franquicia de libros y películas surge gracias a un matrimonio de fans, que vieron la oportunidad de crear un evento como este a raíz de una comunidad unida y numerosa que gira a entorno a esta importante saga, creación del británico J. R. R. Tolkien.

“Antes que nada, mi esposa y yo somos fans, entonces realmente a todos los eventos que hacemos es porque somos fans y le metemos el corazón a esto. Ahora también se nos unió Mundo Medieval, que hace caracterizaciones espectaculares de todos los personajes”, aseguró Bruno de Ávila, productor del evento.

Para materializar esta idea, se utilizó como base toda la saga y se seleccionaron los fragmentos más emblemáticos para conformar un homenaje que ofrece una experiencia única al público.

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

La interpretación estuvo a cargo de una orquesta integrada por más de 20 músicos, quienes aportaron fuerza y emoción a las escenas más impactantes.

“Es algo que es diferente, a la gente le gusta, es una película que ganó un montón de premios y es música que vale la pena escuchar en este tipo de conciertos. Yo la primera vez que escuché a una orquesta sinfónica en vivo me cambió la vida, no puedes volver a escuchar la música igual”, declaró Santiago Míguez, productor de la orquesta Duck Tales.

Branded ContentFERNANDO VILLA DEL ANGEL

Finalmente, Sandy Cos, productora del evento, afirmó que la preparación de este espectáculo duró alrededor de cuatro meses y, para 2026, se planea hacer una gira por toda la República Mexicana.

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

La experiencia de los suscriptores

Durante el evento, los asistentes vivieron una experiencia inmersiva que les permitió conocer el detrás del escenario: desde el proceso de maquillaje y caracterización de los personajes, hasta la preparación de los músicos antes de salir a escena.

Para los suscriptores, la jornada fue inolvidable. Karla Villegas, gran fanática de El Señor de los Anillos, calificó la función como “una de las mejores experiencias, al poder conocer a los personajes y disfrutar de la proyección con música en vivo al aire libre”.

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

En tanto, Odilón Miranda, suscriptor desde hace dos años, aseguró que los vestuarios, la orquesta y la puesta en escena convirtieron el evento en algo verdaderamente imperdible.

CONCIERTO SINFÓNICO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL / EL ECONOMISTA

Si quieres formar parte de estos eventos y experiencias memorables, suscríbete a El Economista y comienza a vivirlas con Club El Economista.