Sener amplía plazo para inscribir proyectos en la planeación vinculante del sector eléctrico

La Secretaría de Energía (Sener) extendió por segunda vez el plazo para generadores de energía interesados en participar con sus proyectos en la planeación vinculante del crecimiento de la capacidad nacional.

El organismo publicó este lunes, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emite la modificación a la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, alineados a la planeación vinculante.

Y es que el plazo para realizar el pago de los estudios realizados por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para todos aquellos interesados en obtener un permiso de generación eléctrica en el marco de la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de generación e interconexión eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional vencía este lunes pero ahora las empresas tienen cuatro días adicionales para realizar este trámite hasta el 14 de noviembre.

“Las personas que manifestaron su interés de participar en la Convocatoria, a través de la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos del Sector Energético, han manifestado a esta Secretaría la necesidad de ampliar el plazo para acreditar que realizaron los pagos de los estudios realizados por el Centro Nacional de Control de Energía”, explicó la dependencia en los Considerandos del documento.

Con esta ampliación de plazos se modificaron por segunda vez los términos de la Convocatoria, en su sección sexta referente al Calendario, desde que fue dada a conocer el pasado 20 de octubre por la titular de la Secretaría, Luz Elena González, ante el interés que ha despertado en la industria, según ha referido el propio organismo.

“Las personas interesadas en obtener un permiso de generación energía eléctrica en términos de esta Convocatoria deben realizar el pago de la línea de captura enviada por CENACE y presentar la evidencia de dicho pago en la VUPE (Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos), para los casos que resulten conducentes. Las personas que no acrediten realizar el pago correspondiente no pueden obtener un permiso de generación de energía eléctrica con base en la Convocatoria”, según el documento.

Desde el pasado 20 de octubre, la Secretaría de Energía invitó a inversionistas, empresas, cámaras y asociaciones del país a realizar un trabajo histórico en conjunto con el Gobierno de México, con el propósito de concretar inversiones en el menor tiempo posible en las zonas prioritarias del país.

Estas acciones, según Luz Elena González, contribuirán al Plan México, al Plan Nacional de Desarrollo y a las metas de transición energética.

Explicó que la Convocatoria ordena el proceso, agiliza la atención de las solicitudes y agrupa los proyectos por regiones, lo que permitirá optimizar las obras de refuerzo y dar viabilidad financiera al desarrollo de los mismos.

Detalló que, en total, los proyectos aportarán una capacidad de poco más de 6,000 megawatts, lo que representa una inversión aproximada de 7,140 millones de dólares. De esta capacidad, 3,790 megawatts corresponden a generación de energía fotovoltaica y 2,100 megawatts a energía eólica.