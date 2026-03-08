Scania entrenará a ingenieras y técnicas para fortalecer competitividad del transporte

Para Scania no solo basta con comercializar autobuses o camiones, impulsa la capacitación técnica de las mujeres ante la falta de talento masculino. Durante seis años ha capacitado a mujeres en la conducción del transporte pesado, y ahora busca su desarrollo profesional para que se profesionalicen en técnicas o ingenieras dentro del sector; con ello, el resultado será lograr mayor competitividad.

Ana Islas, gerente de desarrollo organizacional y cultura sostenible de Scania, indicó que la compañía automotriz acumula siete generaciones con el plan de capacitar y certificar a las mujeres para la conducción de camiones, esto, frente al déficit laboral masculino, por lo que quiere modificar paradigmas en una industria dominada por hombres.

“El 71% de la población económicamente no activa son mujeres y de las personas que trabajan con empleos no remunerados 62.5% son mujeres. Entonces, en Scania buscamos lograr un cambio de paradigma en la industria del transporte en México”, comentó.

En entrevista con El Economista, la directiva de Scania destacó que trabaja con una organización alemana donde se pretende entrenar a las mujeres y su vinculación con el empleo.

“Buscamos impactar de manera directa a casi 300 mujeres durante los próximos tres años, esto es 170 conductoras, 45 técnicas y 72 ingenieras, a través de un programa de desarrollo de habilidades tanto técnicas como software y procesos de mentoría, así como otros procesos de desarrollo de talento, donde ellas puedan formar las competencias que se requieren para que ellas puedan impactar este sector".

Adelantó que Scania generará una campaña nacional y algunos talleres con empresas del sector de transporte para aprender a generar las prácticas y políticas más inclusivas de talento que no sólo permitan el acceso, sino también la inclusión y el desarrollo de las mujeres en las empresas.

“El principal objetivo es mejorar el tema de la empleabilidad de las mujeres en el sector formal y con eso impactar en su empoderamiento económico y a través de todo un programa integral que les brinde capacidades en varios niveles y que las acompañe a poder insertarse en el sector formal y en tener un trabajo digno y bien remunerado”, dijo Islas.

También se busca sensibilizar sobre las necesidades y los déficits que hay en el sector transportista, sensibilizando a los actores que toman decisiones en las empresas para que podamos generar mejores prácticas.

Por último, agregó que es un proyecto que busca reunir actores interesados en cambios estructurales dentro del sector, la igualdad de género y la sostenibilidad, posicionando al personal como el motor.