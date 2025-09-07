Regulador brasileño da luz verde a fusión entre BRF y Marfrig

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil aprobó sin restricciones y con votación unánime la fusión de las gigantes cárnicas BRF y Marfrig, creando así el mayor conglomerado de alimentos del mundo.

De acuerdo con el organismo, su decisión confirmó la opinión previamente adoptada por la Superintendencia General.

A mediados de mayo las compañías presentaron su intención de fusión a la autoridad reguladora, destacando que la operación implicar la adquisición por parte de Marfrig de todas las acciones de BRF que anteriormente no estaban bajo su control. A cambio, los accionistas de la empresa adquirida recibirán acciones de Marfrig.

El organismo comentó en su dictamen que aprobó la transacción sin restricciones, entendiendo que "no plantea problemas de competencia".

De modo tal que la participación combinada de las empresas es inferior al 20%, por debajo de lo que legalmente se presume como una posición dominante.

Cabe recordar que el caso fue revisado por el organismo luego de que Minerva Foods -otra gigante cárnica brasileña- solicitara ser calificada como tercero interesado, alegando riesgos de competencia por la participación de Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic), a través de su subsidiaria Salic International Investment Company (SIIC).

Esto considerando que Salic es accionista de Marfrig y también tiene participación en la propia Minerva. Además, ambas compañías están en proceso de adquisición de activos en Uruguay.

Así, la decisión fue unánime, tras un cambio de voto por parte del presidente del organismo antimonopolio, el consejero Gustavo Augusto, quien, para modificar su voto, consideró que SALIC vendió su participación en la compañía.

De acuerdo con el medio local Valor, MBRF será una de las mayores empresas de alimentos del mundo, con presencia en 117 países y una facturación de 28,000 millones de dólares, dueña de marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit y Bassi, y un sólido portafolio de carne de bovina, cerdo, aves y productos procesados.

Así, las sinergias comerciales y logísticas totalizan 148 millones de dólares por año, con una previsión de entre 70 millones y 90 millones de dólares para los primeros 12 meses y el resto a mediano y largo plazo.

En mayo pasado, Marcos Molina, controlador y presidente de los consejos de administración de Marfrig y BRF, señaló al medio brasileño Valor que “la fusión desbloquea valor, allana el camino y aporta materialidad para la reubicación de la empresa en el exterior”. Molina dijo que la gerencia viene preparando a BRF para este momento desde hace tres años, desde que Marfrig tomó el control de la empresa avícola y porcina. Después de que los resultados de BRF cambiaron, las dos ya estaban trabajando en sinergias comerciales, por ejemplo.

Fue a principios de agosto cuando los accionistas de BRF y Marfrig aprobaron la propuesta de fusión entre las empresas, que crearía MBRF. En BRF, la aprobación final se obtuvo con el 78.39% del total de votos. En Marfrig, la aprobación fue dada con el 86.71% del total de votos.