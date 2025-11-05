Píldora contra obesidad de Novo Nordisk logra efectos similares a la inyección y reduce riesgos cardiovasculares

Novo Nordisk, fabricante de Wegovy, presentó el miércoles nuevos datos que demuestran que su píldora experimental para adelgazar mejora el control de la glucemia y reduce los factores de riesgo cardiovascular, un refuerzo para el tratamiento antes de su aprobación en Estados Unidos, prevista para finales de año.

De ser así, la píldora sería el primer tratamiento oral con GLP-1 aprobado para el control del peso. Los nuevos análisis del ensayo clínico OASIS 4, presentados en la ObesityWeek 2025 de Atlanta, muestran que la semaglutida oral 25 mg aporta beneficios cardiovasculares y una pérdida de peso comparable a la del exitoso fármaco inyectable Wegovy.

La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense aceptó la solicitud de Novo para Wegovy oral en mayo y se espera que tome una decisión a finales del cuarto trimestre. Novo ha declarado que espera la aprobación y planea lanzarlo poco después.

El miércoles, la farmacéutica danesa recortó sus previsiones de beneficios y ventas para todo el año debido al estancamiento del crecimiento de las ventas, pero los inversores celebraron un acuerdo de precios de Medicare mejor de lo esperado.

Novo atraviesa un periodo tumultuoso marcado por el desplome del precio de sus acciones y la ralentización del crecimiento de las ventas, que han provocado un cambio de presidente ejecutivo y una reorganización de su directorio.

En el análisis, el 71.1% de los participantes con prediabetes que tomaron la píldora alcanzaron un nivel normal de glucosa en sangre a las 64 semanas, frente al 33,3% con placebo. Los pacientes que perdieron al menos el 15% de su peso corporal experimentaron mayores mejoras de la presión arterial y reducciones de los marcadores inflamatorios y los triglicéridos.

Una comparación indirecta entre el ensayo OASIS 4 y el anterior STEP 1 de Wegovy inyectable demostró que las formulaciones oral e inyectable ofrecían resultados comparables en cuanto a los objetivos de pérdida de peso y los marcadores cardiometabólicos.

Novo ha declarado que, una vez aprobada, tiene previsto ofrecer la píldora a través de plataformas de telesalud como Ro y WeightWatchers. La empresa también está estudiando un modelo de suscripción con descuentos.

Hims & Hers Health dijo la semana pasada que estaba en conversaciones con Novo para ofrecer Wegovy inyectable y oral a través de su plataforma. La píldora registró una pérdida de peso del 16.6% en los resultados primarios de OASIS 4 publicados en septiembre en la revista New England Journal of Medicine.