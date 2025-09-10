Novo Nordisk despedirá a 9,000 trabajadores en plan de reestructuración

Novo Nordisk, fabricante de Wegovy, suprimirá 9,000 puestos de trabajo, es decir, el 11.5% de su plantilla, en el marco de una reestructuración destinada a ahorrar 8,000 millones de coronas danesas (1,260 millones de dólares) al año, según anunció este miércoles, en plena lucha contra la creciente presión de su rival estadounidense Eli Lilly.

"Novo Nordisk anunció hoy una transformación de toda la empresa para simplificar su organización, mejorar la velocidad de la toma de decisiones y reasignar recursos hacia las oportunidades de crecimiento de la empresa en diabetes y obesidad", dijo en un comunicado.

La empresa, conocida también por su tratamiento para la diabetes Ozempic, ya anunció en agosto que había congelado la contratación de personal a escala mundial para puestos que no fueran críticos para su negocio. Novo, que actualmente tiene 78,400 empleados en todo el mundo, dijo que alrededor de 5,000 de los recortes de empleo serán en su país de origen, Dinamarca.

"Nuestros mercados están evolucionando, sobre todo el de la obesidad, que se ha vuelto más competitivo y orientado al consumidor. Nuestra empresa debe evolucionar también", afirmó en el comunicado el recién nombrado consejero delegado, Mike Doustdar.

"Esto significa inculcar una cultura cada vez más basada en el rendimiento, desplegar nuestros recursos de forma cada vez más eficaz y dar prioridad a la inversión allí donde tenga mayor impacto: en nuestras principales áreas terapéuticas", añadió.

Como parte de la reestructuración, Novo declarará unos costes de reestructuración extraordinarios de 9,000 millones de coronas danesas en el tercer trimestre, incluidos los gastos por deterioro del valor, pero también prevé unos ahorros de 1,000 millones de coronas en el cuarto trimestre, según informó .