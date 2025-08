¿Apuesta al fracking? Pemex apunta a explotar sus yacimientos de gas shale

Petróleos Mexicanos (Pemex) buscará explotar el gas natural de sus yacimientos no convencionales (también conocidos como de lutitas o shale) como parte de su nuevo plan de negocios, confirmó este martes Víctor Rodríguez, director general de la empresa.

“México es un país petrolero, no es un país gasero. Sin embargo, tiene un potencial muy importante de gas natural en recursos, tanto convencionales como recursos no convencionales. ¿Por qué no es explotar todo el potencial?”, dijo durante la presentación del Plan Estratégico 2025-2030, en la sede de la Secretaría de Energía (Sener).

Estos yacimientos suelen desarrollarse a través de técnicas de fractura hidráulica (fracking), un mecanismo que fue ampliamente criticado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“¿Por qué no ir a donde está el gas del futuro y que nos va a permitir tener una transición? Porque el gas es el energético del futuro. Necesitamos ese gas y debe ser gas nacional. Tenemos que reducir la dependencia y tenemos que buscar ese gas en donde esté: en yacimientos convencionales, en yacimientos de geología muy compleja, en yacimientos complicados en mar, en tierra, pero tenemos que sacar ese gas”, afirmó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía al 2024, el consumo nacional de gas natural procesado es de poco más de 8,700 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), que se abastece en tres cuartas partes con importaciones que provienen en más de 90% de Estados Unidos, en donde se produce principalmente gas de lutitas.

De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2030 de Pemex, existe un gran potencial para explotar este gas en formaciones geológicas complejas como Sabinas-Burro-Picacho (Coahuila y Nuevo León) y la cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).

Carburante básico

El gas natural es fundamental para la generación eléctrica de México. Hasta el 2024, dos terceras partes de la demanda de gas se originaron en plantas de generación eléctrica y la generación a gas representa más de 60% de la energía eléctrica producida en el país.

Durante el primer semestre del año, la producción de gas de Pemex cayó más de 6% a poco más de 3,500 mmpcd, ubicándose en un nivel 45% inferior al nivel observado en el 2009, cuando tuvo su pico para un primer semestre, superando los 6,500 mmpcd.

“Estamos explorando todas las posibilidades. Actualmente el desarrollo tecnológico nos permite un desarrollo sostenible del gas natural en las formaciones de baja permeabilidad.

Vamos a aprovecharlas (…) México no puede limitarse en sus opciones de desarrollo. Si necesitamos ese gas, vamos a sacarlo”, sostuvo Víctor Rodríguez.

La meta de la presente administración es elevar la producción nacional alrededor de 5,000 mmpcd, para lo cual se previó incluso un régimen fiscal especial, que contempla un derecho de extracción de 12%, menos de la mitad de la tasa petrolera, que es de 30 por ciento.

El anuncio del director de Pemex se dio en el contexto de la presentación de una nueva estrategia de negocios y de financiamiento de la atribulada empresa pública, que carga con una pesada deuda de casi 100,000 millones de dólares y este año muestra una reducción en su producción de hidrocarburos líquidos y de gas.

El plan contempla un financiamiento de hasta 250,000 millones de pesos que se estructurará a través de un vehículo financiero administrado por Banobras con la mitad de los recursos proveniente de la banca de desarrollo y la otra mitad de inversionistas institucionales.

Técnica criticada

La fractura hidráulica o “fracking” es una técnica intensiva en la utilización de agua y compuestos químicos para fracturar piedras porosas en el subsuelo, en cuyo interior hay gas y/o petróleo, que después se bombea a la superficie.

Su uso ha sido polémico por los riesgos de contaminación de los mantos acuíferos y la proliferación de actividad sísmica, pero la industria e incluso reguladores ambientales sostienen que con la tecnología actual se trata de una técnica segura.