Los minoristas chinos amplían a 5 semanas el "Día de los solteros" para reactivar el gasto

Los minoristas chinos están alargando su bonanza anual de ventas del "Día de los solteros" a cinco semanas este año, ya que empresas como Alibaba y JD.com intentan despertar el interés de los compradores en una economía en dificultades.

La debilidad del consumo ha perseguido a la segunda economía más grande del mundo este año, mientras las autoridades lidian con las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, la feroz competencia interna, el clima extremo y una persistente crisis inmobiliaria.

En un evento de lanzamiento en Shanghái este jueves, Alibaba promocionó una inversión "sin precedentes" en el mayor evento de ventas de la industria del año, incluidos 50,000 millones de yuanes (7,000 millones de dólares) de subsidios para sus miembros 88VIP, el grupo que más gasta.

El periodo de rebajas de Alibaba comenzó el miércoles por la noche y se extenderá, como en el resto del sector, hasta el 11 de noviembre, el original Día de los Solteros -llamado así por los dígitos de la fecha-.

Según Alibaba, 35 marcas, entre ellas Nike, L'Oréal y las firmas locales Anta y Proya, vendieron más de 100 millones de yuanes en mercancía en la primera hora de ofertas.

Además de subvenciones y cupones, Alibaba ha integrado herramientas de inteligencia artificial en las funciones de búsqueda y recomendación. Se espera que el nuevo sistema de inteligencia artificial aumente el porcentaje de clics en un 10 pr ciento.

La venta al por menor instantánea -entrega en una hora de pedidos en línea- también es uno de los objetivos de este año. Alibaba y JD.com han invertido miles de millones en subvenciones para atraer a los compradores a los canales de entrega rápida, que han crecido más rápidamente que el comercio electrónico en general.

JD.com lanzó su campaña el 9 de octubre, coincidiendo con la vuelta al trabajo de los chinos tras los ocho días de vacaciones de la Semana Dorada, mientras que Douyin de ByteDance, la aplicación nacional hermana de TikTok, también comenzó sus promociones ese día.

El gasto durante la Semana Dorada cayó a su nivel más bajo en tres años, a pesar de que aumentaron los viajes, una señal preocupante de cara a las promociones del "Día de los solteros". Y es posible que las promociones durante más tiempo de este año no persuadan a los compradores a gastar más.