Precios al consumidor de China se mantienen estables en julio

Los precios al consumidor en China se mantuvieron estables durante julio, según mostraron datos oficiales el fin de semana, lo que supone un respiro para la segunda economía más grande del mundo, que enfrenta una fuerte presión deflacionaria y una frágil demanda interna.

El índice de precios al consumidor, una medida clave de la inflación, se mantuvo sin cambios anual en julio, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China.

La lectura fue mejor que la caída de 0.1% prevista en una encuesta de economistas de Bloomberg.

Sin embargo, los precios cayeron anualmente en las zonas rurales (0.3%) y en los bienes de consumo (0.4 por ciento).

Si bien los consumidores pueden apreciar la deflación, esta representa una amenaza para la economía en general, ya que los hogares tienden a posponer las compras con la esperanza de obtener precios aún más bajos.

Sin embargo, una crisis de larga duración en el sector inmobiliario y un elevado desempleo juvenil han estado pesando sobre la confianza del consumidor chino durante varios años.

La situación ha empeorado con el aumento de la agitación provocada por la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras cuatro meses consecutivos de caída, los precios se recuperaron en junio.

“La tendencia a la baja de los precios de los automóviles y los teléfonos mejoró, lo que contribuyó al aumento del IPC básico (…) Sin embargo, todavía no está claro si este es el fin de la deflación en China”, dijo Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

“El sector inmobiliario no se ha estabilizado. La economía sigue estando más sostenida por la demanda externa que por el consumo interno”, señaló.

En otra señal alarmante, los precios a pie de fábrica en China volvieron a caer en julio. El índice de precios al productor (IPP) disminuyó 3.6% anual en julio, tras una caída similar en junio.

Esta caída, que ya dura casi tres años, supone una reducción de los márgenes para las empresas inmersas en una feroz guerra de precios que las autoridades están tratando de frenar.

Esta semana, China registró un repunte en su comercio exterior en julio en comparación con el año pasado. Sin embargo, la tregua arancelaria entre Pekín y Washington finaliza el martes, momento en el que los aranceles estadounidenses podrían volver a niveles más altos.

