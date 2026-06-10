México, pieza clave para RIU: talento, hospitalidad y sostenibilidad impulsan su crecimiento

México se ha convertido en un referente estratégico para RIU Hotels & Resorts. Con 23 hoteles distribuidos en diversos destinos turísticos del país y casi tres décadas de presencia, la cadena asegura que el mercado mexicano ha sido fundamental para su crecimiento y evolución global.

“México, más allá de ser el principal destino que tenemos en el mundo con 23 hoteles, es sobre todo una cuna de aprendizaje para RIU”, afirmó Marc Miralles, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales para México y América Latina de la compañía, durante una entrevista para el podcast Oye Cracks.

El directivo destacó que el talento mexicano ha contribuido incluso a la expansión internacional de la firma.

“Cuando tenemos una apertura en Tailandia, Jamaica o República Dominicana, es justamente el talento mexicano el que nos acompaña con líderes de cocina, de infraestructura y de operación”, explicó.

El factor humano, la principal ventaja competitiva

Aunque la tecnología y la digitalización están transformando la industria turística, Miralles considera que el principal diferenciador de México sigue siendo su gente.

“La capacidad de dar un servicio con orgullo, con talento, con alegría y con hospitalidad lo tiene solamente México”, señaló.

Para RIU, la experiencia del huésped está estrechamente vinculada con el trato recibido por los colaboradores. Según el ejecutivo, entre 40% y 50% de los clientes de la cadena a nivel mundial son repetitivos.

“Muchos sí se quedan con el producto, con la gastronomía o con las playas, pero se quedan con ese camarero que les sirvió el café y ya sabe lo que quieren cada mañana”, comentó.

La compañía ha reforzado esta visión mediante programas de capacitación, desarrollo profesional y mejores condiciones laborales. De acuerdo con Miralles, una parte importante de los actuales directivos comenzó ocupando puestos operativos dentro de los hoteles.

“La gran mayoría de nuestros directores de hoteles o departamentos son gente que empezó de recepcionista o supervisor y ha ido creciendo”, aseguró.

Tecnología al servicio de la hospitalidad

La digitalización también ha sido un eje de transformación para la cadena hotelera. Desde aplicaciones móviles hasta procesos de check-in más ágiles, la empresa busca simplificar la experiencia de los viajeros sin sustituir el contacto humano.

“La tecnología tiene que estar, pero que no se note que esté. Tiene que servir para agilizar procesos, pero que no desvirtúe o deshumanice lo que es un sector puramente centrado en la hospitalidad”, afirmó.

En materia de inteligencia artificial, RIU trabaja en fortalecer su presencia dentro de motores de búsqueda y plataformas impulsadas por IA.

“Hoy en día muchos viajeros acceden a través de metabuscadores o buscadores de inteligencia artificial. Por eso estamos trabajando mucho el posicionamiento de la marca RIU dentro de esos entornos”, explicó.

Turismo más personalizado

La evolución de las preferencias de los viajeros también ha impulsado nuevos conceptos dentro de la oferta hotelera de la empresa. Además de sus hoteles tradicionales y la categoría Palace, la compañía ha desarrollado propuestas enfocadas en la exclusividad.

Uno de estos conceptos es Elite Club, que ofrece beneficios como check-in personalizado, espacios exclusivos, restaurantes especializados y acceso a bebidas premium.

“Si la demanda es esta, tu oferta debe ir de la mano”, señaló Miralles.

El ejecutivo también destacó que los turistas actuales buscan combinar descanso con experiencias culturales y gastronómicas.

“Nos interesa que el cliente salga, porque genera derrama económica. Está muy bien que disfrute del hotel, pero también que visite restaurantes locales, mercados de artesanías o zonas arqueológicas”, indicó.

Sostenibilidad y compromiso social

La sostenibilidad se ha convertido en otro de los pilares de la estrategia de RIU. La empresa desarrolla acciones enfocadas tanto en la reducción de su impacto ambiental como en el fortalecimiento de las comunidades donde opera.

“El turismo tiene una huella y decir que no impacta es mentir. Lo que está en tu mano es decidir cómo puedes mitigar ese impacto y cómo devolverle a la comunidad parte de lo que te está dando”, sostuvo.

Entre las iniciativas destacan alianzas con organizaciones como Fundación Aitana, que apoya a niñas y niños con cáncer en Quintana Roo, y Save the Children, con quienes operan ludotecas para garantizar un espacio seguro a niñas, niños y adolescentes.

“Fundación Aitana pasó de atender a tres o cuatro niños a atender a más de 250. Le ayudamos con la financiación de un centro oncológico dentro del Hospital General de Cancún”, explicó.

En el ámbito ambiental, la cadena participa en proyectos para la conservación de arrecifes coralinos y la protección de especies marinas, además de impulsar medidas internas como la eliminación de plásticos de un solo uso, eficiencia energética y medición de huella de carbono.

“La biodiversidad, junto con la infancia y la salud, son nuestros tres pilares principales dentro de la actuación en los destinos”, concluyó Miralles.

Con la llegada del Mundial de Futbol 2026 y el crecimiento sostenido del turismo internacional, RIU considera que México seguirá siendo uno de los mercados más relevantes para su operación global, respaldado por una combinación de infraestructura, diversidad cultural y hospitalidad que, asegura, difícilmente encuentra comparación en otros destinos del mundo.