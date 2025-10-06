“Los Marihuanólogos” dieron un toque de comedia a Club El Economista

La noche del viernes 3 de octubre, el Foro Shakespeare recibió a suscriptores de Club El Economista para presenciar la función de “Los Marihuanólogos”. La comedia —escrita y dirigida por Sergio Ochoa—, sorprendió a los asistentes al desafiar tabúes con respecto al consumo de marihuana a través del humor.

La historia sigue a tres amigos que ofrecen una conferencia para contar vivencias personales y observaciones cotidianas alrededor de su mundo cannábico. Sin embargo, ésta se sale de control. La narrativa se construye a partir de monólogos, conexión con los espectadores y situaciones inesperadas que permiten explorar distintos tonos cómicos.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Sergio Ochoa platicó su chispa creativa al narrar cómo, durante una caminata en Los Ángeles, encontró vitrinas que vendían cannabis para “relajar, dormir… incluso para perritos”. Esa imagen despertó en él la idea de crear un guion ligero, capaz de provocar risa sin moralismos de por medio.

“La obra no promueve el consumo de marihuana en ningún momento. No es nuestra bandera, no estamos a favor ni en contra. Es un espectáculo de entretenimiento para hacer reír y para que ustedes saquen sus observaciones”, detalló Sergio.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

En escena, Arath de la Torre interpreta a Ciro, un personaje ingenioso y perspicaz; Claudio Herrera es Hugo, más torpe y vulnerable; y Sergio Ochoa da vida a Tony, el optimista del grupo. Los tres combinan improvisación, gestos expresivos y una química que mantiene al público atento y entretenido en los 85 minutos que dura el show.

“Cada función es un evento único. Llegas de una manera y sales de otra, como en una fiesta. Estamos muy agradecidos de que la gente los escoja y venga a vernos. Es esa emoción de recibir gente en tu casa y compartir algo que te apasiona”, expresó Arath.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Las actuaciones versátiles, combinadas con recursos como pantomima, canto y baile, construyen atmósferas completas de la mano de la imaginación del público. De esta forma, sin depender de grandes escenografías, la audiencia es testigo de un espectáculo envolvente.

“Queremos que el público la pase bien. Es un espacio que busca acercar al teatro divertido, en donde reflexionas, pero no se juzga. Cada función dejamos todo en el escenario para darles un buen viaje de risas”, comentó Claudio.

Previo a la presentación, el público de Club El Economista tuvo la oportunidad de convivir con el elenco en un exclusivo Meet & Greet. En este espacio, los suscriptores realizaron una ronda de preguntas y respuestas en donde los intérpretes conversaron sobre las curiosidades de la obra y los retos actorales que han enfrentado durante la construcción de sus personajes.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

“Fue una experiencia súper bonita el convivir con los actores. Son muy amables y lindos con el público, entonces se me hizo muy agradable. En general, disfruté todo. Hubo muchas risas e interacción”, opinó Lizbeth Saavedra, quien es suscriptora desde marzo de este año.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Además, en el encuentro cercano, los protagonistas organizaron diversas dinámicas. Por ejemplo, mostraron la manera en que se preparan para salir a escena con divertidos ejercicios de calentamiento en donde participaron los miembros del club. La experiencia fue íntima y espontánea, lo que creó un ambiente de complicidad que luego se trasladó al escenario.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Al respecto, Evandro Saavedra, miembro de Club El Economista durante los últimos tres años, manifestó su gusto por la convivencia, así como por la propuesta teatral: “Estuvo muy buena, es muy graciosa. Me divertí mucho a lo largo de toda la velada”.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

El éxito de la temporada ha llevado a “Los Marihuanólogos” a extender sus funciones hasta noviembre. Se presentan todos los viernes en el Foro Shakespeare a las 20:30 horas. Para disfrutar de esta producción, adquiere boletos en: https://foroshakespeare.com/evento/los-marihuanologos/.

OBRA DE TEATRO "LOS MARIHUANOLOGOS" PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Finalmente, los actores lanzan una invitación a quienes aún no han asistido: “Vengan a divertirse, a pasar un buen rato y a ver algo distinto. No importa si fumas o no, todos tenemos algún amigo que lo hace y nos reímos con sus anécdotas”, dijo Sergio.

Mientras que Claudio concluyó: “No se van a arrepentir. Es una obra muy diferente, es como ver a tres amigos sentados en una sala contando historias muy divertidas”.

Recuerda que con Club El Economista puedes vivir este y otros eventos especiales. Suscríbete y disfruta de todos los beneficios en entretenimiento, restaurantes, salud, servicios y más.