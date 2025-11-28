La marca global de sándwiches Jimmy John’s llega a México

Jimmy John’s, la marca global de sándwiches conocida por sus ingredientes de calidad y su servicio rápido, en los próximos meses abrirá su primera sucursal en México, operada por Grupo Corporativo Cever.

El grupo mexicano multisectorial Grupo Cever anunció un acuerdo con Inspire Brands para traer la marca de Jimmy John’s a los consumidores en México. Con esta alianza, Grupo Cever se prepara para impulsar un crecimiento significativo en todo el país, comenzando con su debut en la Ciudad de México.

“Los consumidores mexicanos buscan sándwiches de calidad y un servicio rápido, elementos que han sido el sello distintivo de Jimmy John’s desde sus inicios. Estamos emocionados de traer ‘The Sandwich of Sandwiches’ a la región”, comentó el Ing. César Verdes Sánchez, director general de Grupo Cever.

Fundada en 1983, Jimmy John’s opera más de 2,600 restaurantes en Estados Unidos, El Salvador, Canadá Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. Tras inaugurar en 2024 su primera sucursal fuera de Estados Unidos, continúa expandiéndose a nuevos mercados.

Reconocida por sus sándwiches frescos, rápidos y deliciosos, Jimmy John’s se distingue por su calidad. Todo comienza con su pan que es lo que lo distingue horneado fresco todos los días en cada tienda, acompañado de carne de primera calidad y vegetales frescos cortados a mano.

Los tres pilares fundamentales de la marca son:

Obsesión por la calidad:

Pan fresco, horneado en el restaurante durante el día.

Carnes y quesos de primera calidad, acompañados de vegetales frescos cortados a mano todos los días.

Obsesión por la practicidad:

Sándwiches preparados al instante y personalizados al gusto de cada cliente.

Acceso rápido mediante drive-thru, pick-up en tienda y servicio a domicilio.

Obsesión por la tecnología:

App móvil y pedidos en línea de última generación, integrados directamente con el sistema punto de venta.

Recompensas exclusivas a través del programa internacional de lealtad.

Grupo Cever: Una base sólida para la expansión

La experiencia operativa, el conocimiento del mercado y los recursos de Grupo Corporativo Cever juegan un papel importante para la llegada de Jimmy John’s al mercado mexicano, ya que cuentan con un portafolio en constante crecimiento de negocios.

“Durante 43 años, en Grupo Cever nos hemos comprometido a ofrecer experiencias excepcionales a nuestros clientes, y nos entusiasma seguir cumpliendo esa promesa ahora con Jimmy John’s”, comentó el director general de Grupo Cever.

Por su parte, Michael Haley, presidente y director general Internacional de Inspire Brands destacó que no podrían haber encontrado un mejor franquiciatario para su lanzamiento en México:

“Su conocimiento, capacidad y profundo entendimiento del mercado mexicano, sumados a la fortaleza y trayectoria de la marca Jimmy John’s, harán posible un lanzamiento exitoso y un crecimiento sostenido”.

Grupo Cever con presencia en los sectores automotriz, agroindustrial, alimentario e inmobiliario, ha demostrado desde 1982 su compromiso con el lanzamiento y expansión de marcas de restaurantes exitosas en la CDMX y el área metropolitana.