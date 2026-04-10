Llegada de turistas internacionales a México creció 4.2% en febrero

Durante febrero de 2026, el total de entradas de turistas internacionales creció 4.2% en comparación con el mismo periodo del año previo.

Entraron a México un total de 3 millones 880,812 turistas internacionales, que son aquellos visitantes que pernoctan al menos una noche en el país y representan casi (48%) del total de las llegadas de viajeros extranjeros, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) publicada por el Inegi.

El crecimiento se da en un contexto de recuperación del turismo global y de fortalecimiento del flujo de visitantes hacia destinos mexicanos, particularmente en segmentos vinculados al turismo de internación, que continúa siendo uno de los principales motores de captación de divisas para el país.

En paralelo, el segmento de excursionistas internacionales —visitantes que no pernoctan en México— mostró un desempeño aún más dinámico, con un aumento anual de 13.4 por ciento.

En total, la entrada de excursionistas fue de 4 millones 131,401. Este tipo de entradas de viajeros internacionales representa el 52% del total registradas.

Este crecimiento refleja un mayor dinamismo en cruces relacionados con viajes de “entrada por salida”, especialmente en estados fronterizos del norte y sur del país.

Estados Unidos lidera el origen de visitantes

La composición por país de residencia de los visitantes internacionales confirma la alta concentración del mercado turístico mexicano en Estados Unidos; el país vecino se mantiene como el principal emisor de turistas hacia México, concentrando la mayor proporción tanto en turistas de internación como en excursionistas.

Al corte de febrero del 2025, se observó que 56 de cada 100 visitantes internacionales son estadounidenses (o residentes de ese país). La cercanía geográfica, la conectividad aérea y terrestre, así como la integración económica entre ambos países son claves en este alto flujo de turismo.

En menor medida, Canadá también figura como un mercado relevante, especialmente en temporadas altas, mientras que otros países de América Latina y Europa aportan flujos complementarios.

Adicionalmente, dentro del total de turistas internacionales, destaca el peso de quienes ingresan por vía aérea, ya que este segmento no sólo concentra una proporción significativa de visitantes, sino que también registra los niveles de gasto más elevados, lo que incrementa su impacto económico.

Gasto turístico: crecimiento modesto, menor cheque promedio

Durante este segundo mes del año, el ingreso de divisas por concepto de turismo internacional mantuvo una tendencia positiva.

El gasto total de los visitantes internacionales se ubicó en niveles apenas 0.4% superiores a los observados el año previo: entraron 3,268 millones de dólares por este concepto.

Sin embargo, el comportamiento del gasto medio por visitante mostró una caída de 7.5% en comparación inter anual. Mientras el año pasado el ticket promedio por viajero (considerando turistas y excursionistas) fue de 441 dólares durante su estancia en México, este febrero bajó a 408 dólares.

Este fenómeno puede explicarse por diversos factores, entre ellos cambios en el perfil del turista, mayor participación del turismo fronterizo —que tiene un gasto significativamente menor— y ajustes en el contexto económico global.

A pesar de esta moderación, el turismo de internación, especialmente el que llega por vía aérea, continúa siendo el segmento de mayor valor para la economía mexicana, ya que concentra la mayor parte del gasto total y presenta niveles de consumo por visitante considerablemente más altos.