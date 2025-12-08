Ley Arancelaria avanza en la Cámara de Diputados

Con una votación dividida, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Arancelaria propuesta por la presidenta Claudia Sheinbuam, donde se plantea imponer aranceles a 1,463 productos provenientes de China, y de otros países sin tratado comercial con México.

Con 10 votos a favor de Morena y aliados, uno en contra y ocho abstenciones, las y los integrantes de esta comisión aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE); se prevé que este documento sea votado ante el pleno este martes.

De acuerdo con el presidente de esta comisión, el diputado Miguel Ángel Salim Alle (PAN), este proyecto, derivado de una iniciativa presidencial, se modificó en cerca del 60% en busca de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, derivado de las prácticas que alteran y afectan el comercio internacional y, así, fomentar el desarrollo de la industria nacional y apoyar el mercado interno.

Lo anterior al implementar aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras.

Por ello se detalló que la propuesta presidencial plantea modificar 1,463 fracciones arancelarias, de las cuales, 706 corresponden a textiles, 249 productos de hierro y acero, 94 automóviles y partes y 81 a plásticos.

También se dijo que 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto sí cuenta con alguna tarifa vigente. En tanto, apuntó que 341 fracciones tienen un arancel del 35% y 302 aplican una tasa del 10 por ciento.

Asimismo se indicó que tras diálogos con la Secretaría de Economía, a fin de fortalecer la propuesta original, se determinó que de las 1,463 modificaciones, 391 se quedaran con el mismo arancel.

Es así que de las 1,072 fracciones restantes, 596 de ellas se tienen importaciones menores a 1.5 millones de dólares al año. En tanto que de las otras 476 fracciones arancelarias, en 321 casos se cuentan con proveeduría de al menos el 50% de países con un Tratado de Libre Comercio firmado con México, por lo que, se dijo, éstas no deben representar problema alguno.

El diputado también señaló que, considerando las modificaciones, el dictamen mantiene un total de 1,463 fracciones arancelarias, tratando de lograr un equilibrio luego de atender las peticiones de sectores estratégicos y cámaras empresariales.

Y es que dio a conocer que durante el análisis de la propuesta presidencial, se eliminaron 115 fracciones, pero se incorporaron otras 115; mientras que en 104 fracciones se redujo el arancel al 5% para alinearlo con los principales socios comerciales y responder a demandas de la industria nacional.

En tanto, se dijo que de las 270 fracciones relacionadas con los sectores automotriz, aluminio, autos, no sufrirán más modificaciones.

Sin embargo, Salim Alle reconoció que hubo ajustes específicos en ciertos subsectores, ya que se eliminaron más de 40 fracciones arancelarias vinculadas a autopartes y cerca de 30 relacionadas con solicitudes de distribuidoras de automóviles.

Asimismo, dijo que en dos terceras partes del paquete, 974 fracciones, se aplicó una reducción generalizada del 28% respecto al arancel propuesto inicialmente por la presidenta de la República, salvo en los casos donde esa disminución habría resultado en un arancel inferior al vigente.

Llaman a considerar riesgos



Durante la discusión de este dictamen, integrantes de la Comisión de Economía advirtieron que es necesario realizar un análisis profundo sobre el impacto que pueden tener en los costos de producción e incluso en los consumidores la imposición de estos aranceles.

De acuerdo con la diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, se deben medir los impactos por grabar insumos que se usan en las cadenas de productos nacionales, ello para ante el riesgo de que se incrementen los costos y afecten la competitividad de las exportaciones mexicanas, además de que se debe tener claro si al ajustar un arancel mejorará la capacidad o se trasladará el costo al último consumidor.

En el mismo sentido, el diputado Santiago González Soto, del PT, sostuvo que el propósito de la ley es apoyar, proteger, dar estímulos y evitar la inflación, no obstante, existen riesgos que se debe considerar, por lo que espera que ante el pleno se puedan contemplar otras propuestas sobre la imposición de nuevos aranceles.

Del PAN, la diputada María Angélica Granados Trespalacios estimó que con el dictamen México se defiende de prácticas desleales de comercio, protege su planta productiva y se posiciona en el nuevo mapa económico mundial.

Y es que indicó que estas modificaciones arancelarias representan alrededor de 50 mil millones de dólares de importaciones, 8.6% del total. “No se toca el comercio exterior de México, solo el segmento donde la competencia desleal ha golpeado con más fuerza a la industria nacional”, dijo.

Mientras que el diputado de Morena, Sebastián Ebrard Lestrade, sobrino del secretario de Economía, puntualizó que el impacto inflacionario será acotado porque los ajustes arancelarios concentran fracciones de baja ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con una amplia sustitución, disponible desde la producción nacional o desde los socios contratados preferenciales. Además, se evitan incrementos relevantes en precios finales porque el mercado puede abstenerse de alternativas no gravadas.