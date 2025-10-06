Diputados discutirán este martes la Ley Aduanera e iniciarán análisis del Paquete Económico 2026

La Cámara de Diputados se alista para aprobar este martes la Ley Aduanera, al tiempo que empezará a revisar todo el Paquete Económico desde la Ley de Ingresos que debe estar avalada antes del 20 de octubre, para después continuar con el Presupuesto de Egresos.

Según dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila (Morena), se prevé que esta semana sea intensa, ya que pasará al Pleno la discusión y aprobación de la Ley Aduanera; mientras que se espera que lleguen la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbuam en materia de aguas. “Hoy hablé con Ernestina Godoy y está por llegar a la Cámara de Diputados como Cámara de origen esa ley. Son dos leyes: es una Ley Federal de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales; son distintas”, dijo.

De igual forma, informó que sobre la iniciativa presidencial relativa a la Ley Orgánica de la Armada, “que son modificaciones, pero prácticamente es una nueva ley orgánica”; la cual llegó la noche de este lunes a San Lázaro.

Además, destacó que se tiene pendientes en la Cámara de Diputados las reformas en materia de salud y la arancelaria. Recordó que esta última reforma es parte del Paquete Económico y de la Miscelánea Fiscal que “aunque no está relacionado directamente ya es parte de lo que estamos haciendo. La discusión será de aquí al 18 y tendremos esta semana; son como cuatro dictámenes los que tiene que presentar la Comisión de Hacienda y Crédito Público y van muy bien. Ellos han aprobado por unanimidad su calendario”.