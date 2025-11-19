Lectura 2:00 min
LATAM Airlines alcanza acuerdo con sindicato de pilotos en Chile para levantar huelga
El Sindicato de Pilotos de Latam inició la huelga el 12 de noviembre pasado en con el objetivo de recuperar los salarios previos a la pandemia.
La aerolínea Latam, la mayor de Sudamérica, anunció el miércoles que llegó a un acuerdo con el sindicato de pilotos en Chile para levantar la huelga iniciada el 12 de noviembre en busca de mejores sueldos.
Desde la semana pasada, Latam había suspendido vuelos a raíz de la movilización laboral, lo que afectó a unos 30,000 usuarios, en su mayoría de viajes domésticos.
Según la empresa, se logró el objetivo de "garantizar la sostenibilidad de la compañía y también de mantener las condiciones laborales competitivas de los pilotos de Latam".
La AFP consultó con la aerolínea y el sindicato de pilotos más detalles sobre el acuerdo, pero no obtuvo respuesta.
"Las cancelaciones informadas hasta el 24 de noviembre se mantendrán vigentes y a partir del día 25, la operación volverá a la normalidad", agregó Latam en el comunicado.
La compañía —creada en 2012 tras la fusión de la chilena Lan y la brasileña Tam— es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39,000 trabajadores.
El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) de Chile había iniciado la huelga el 12 de noviembre, tras una votación que un 97% de sus afiliados apoyó.
Los pilotos exigían recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.
El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile.