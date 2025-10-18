Kering está cerca de vender su unidad de belleza a L'Oréal, dicen fuentes

El grupo francés de lujo Kering, propietario de la marca de moda Gucci, está a punto de vender su división de belleza a L'Oréal , dijeron dos personas cercanas al proceso.

Una de las fuentes confirmó que la operación rondaría los 4,000 millones de dólares, lo que había sido reportado antes por el Wall Street Journal.

L'Oréal, la mayor empresa de cosmética y belleza del mundo, adquiriría la marca de fragancias Creed y los derechos para desarrollar productos de belleza relacionados con las marcas de moda de Kering, como Bottega Veneta, Balenciaga y McQueen, según el WSJ, que añadió que el acuerdo podría anunciarse la próxima semana.

Kering, controlada por la familia francesa Pinault, lanzó su división de belleza en 2023, cuando adquirió la marca de fragancias de alta gama Creed por 3,500 millones de euros (4,000 millones de dólares) en efectivo.

Kering no quiso hacer comentarios y L'Oréal no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Una venta sería un gran paso adelante del nuevo presidente ejecutivo Luca De Meo, que asumió oficialmente el cargo en septiembre, para abordar un problema de elevada deuda que había desatado la ansiedad de los inversores. La deuda neta de Kering era de 9,500 millones de euros a finales de junio.

La empresa ha tenido problemas para revertir la ralentización de las ventas de su mayor marca, Gucci, ya que el mercado del lujo se ha visto duramente afectado por la menor demanda de los consumidores, especialmente en China, que había liderado el crecimiento del sector durante más de una década.