Kelly: toman impulso servicios especializados

La industria de servicios especializados en México ha experimentado un crecimiento significativo después de casi cinco años, consolidándose como un motor para la productividad y la reducción de costos en las empresas; ello, luego de la reforma laboral de 2021 que prohibió la subcontratación de personal del mismo orden de negocio.

Según Luis Soto, gerente de Desarrollo de Negocios en Kelly México, la industria ha madurado considerablemente en el país en los últimos cinco años, "hoy el servicio especializado ha empezado a crecer de manera importante desde el año pasado. En el caso de Kelly hemos crecido a doble dígito y este crecimiento se atribuye en parte a la labor de educación y concientización sobre cómo implementar estos servicios de manera correcta y apegada al marco normativo”.

Luego de que se prohibió la tercerización, las empresas de este sector identificaron nuevas áreas de desarrollo, en el caso de esta empresa se identificaron cinco pilares donde los servicios especializados están teniendo un mayor impacto: Logística, para la optimización de cadenas de suministro y procesos de distribución; tecnología para soporte y desarrollo en áreas de tecnologías de la información; Contact Center, gestión de interacciones con clientes; ingeniería, para proyectos y soluciones de ingeniería especializada y el área financiera, en donde se da soporte en procesos contables, de nóminas y auditorías.

Detalló que además de estas disciplinas, “los servicios especializados se han focalizado fuertemente en el ‘back office’, que abarca todas las áreas de soporte de una empresa. Esto incluye tecnologías de información, contabilidad, legal, nóminas, recursos humanos, servicio al cliente, servicio postventa y consultoría. Las empresas buscan estos servicios para aumentar su productividad, reducir costos, ganar flexibilidad y escalar sus operaciones”.

Estas empresas ahora forman parte del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE), creado a partir de la reforma en materia de subcontratación en 2021, y en el que ya empezó con el proceso de renovación de 80,091 empresas que cumplieron tres años prestando servicios especializados. A pesar del crecimiento, el sector enfrenta retos importantes. Uno de los principales es la transformación del liderazgo en las empresas. Soto enfatizó sobre la necesidad de generar condiciones óptimas para los empleados, más allá del salario económico, priorizando el "salario emocional".