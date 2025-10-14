IPG Mediabrands Experience 2025: espacio clave para la transformación del marketing y la comunicación

El IPG Mediabrands Experience 2025 consolidó su liderazgo como referente regional al convocar a expertos en comunicación, anunciantes y socios estratégicos, en una jornada que celebró lo mejor del marketing y los medios.

La cuarta edición, organizada por IPG Mediabrands México, giró en torno al concepto Beyond Boundaries. Así, mediante conferencias, actividades interactivas y reconocimiento al talento, el encuentro invitó a los asistentes a explorar nuevas formas de colaboración y creatividad para transformar la industria.

Branded Content

Ideas que impulsan la evolución

Durante la apertura, Carlos Rojas, CEO de IPG Mediabrands Latinoamérica y México, destacó la importancia de la cooperación para generar valor y construir relaciones que trasciendan: “Cuando trabajamos en perfecta sintonía —clientes, medios y agencias— los límites se desdibujan y las posibilidades se multiplican. Hoy celebramos esas alianzas que hacen que las ideas se conviertan en resultados reales”.

La agenda se centró en mirar más allá de los límites convencionales. Uno de los momentos clave fue la charla de Oso Trava, emprendedor y conferencista, quien en “It’s Always Day One” habló sobre la mentalidad de reinvención permanente como motor de crecimiento. Su propuesta conectó con la esencia del foro: entender el cambio como oportunidad, no como amenaza.

La sinergia de la industria

El programa también dio espacio a la entrega de los Infinity Awards, premios que distinguen a clientes y marcas con resultados sobresalientes y a las mejores campañas del año. De esta manera, los galardones resaltaron el poder del trabajo en equipo y la estrategia aplicada al negocio.

Las experiencias inmersivas fueron otro punto de atracción. Marcas como JCDecaux, Teads, Oguri, Visualshot, Grupo Vallas, Totalplay, Global Vía Pública, Televisa Univisión, Próximo, CMI y Azteca Media ofrecieron novedosas activaciones con el objetivo de inspirar, conectar y abrir nuevas conversaciones entre los asistentes.

La jornada culminó con la presentación de Kapsula and Friends, banda que interpretó éxitos musicales de los años 80, 90 y 2000. Su actuación puso fin a una edición marcada por la energía y la pasión que mueve a la industria.

Branded Content

Más que un evento

Con esta cuarta edición, IPG Mediabrands posiciona a IPG Mediabrands Experience como una plataforma que promueve el diálogo entre los distintos actores del ecosistema, al ritmo del dinamismo del mercado. Ahí, las ideas cobran vida, la innovación marca el rumbo y la colaboración redefine el futuro del sector.