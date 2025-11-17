IP celebra acuerdo comercial EU-Argentina

Luego del comunicado conjunto entre los gobierno de Donald Trump y Javier Milei por el avance en el acuerdo que comenzó a trabajarse hace cuatro meses, el sector privado se muestra cauteloso pero destaca la iniciativa.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina), una de las entidades que más fuerza hizo para que el trato comercial avance, celebró este viernes efusivamente el reciente anuncio del Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina.

Desde la entidad, destacaron que representa una “señal contundente de confianza mutua” y reafirma una visión estratégica compartida hacia la apertura y la integración con las principales economías occidentales.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), emitió una “opinión cautelosa” hasta que se conozcan los detalles del mismo, sin embargo, señaló que “podría impactar positivamente en el país, el permitir disminuir el costo de ciertos productos importados, abarataría parte de los productos finales”.

Al mismo tiempo, indicó que permitiría reducir costos burocráticos al eliminar la necesidad de establecer controles sobre determinados productos que ya están autorizados en EU.

Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), se sumaron a la celebración al considerar el acuerdo un “hito” en materia de comercio internacional.

Aun así, también mostraron “prudencia” y “expectativa” a la espera de los textos finales “para analizar minuciosamente su alcance, contenido y el impacto que generará en todos los sectores de la economía”.

En un mensaje más desalentador, Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA) consideró que “Argentina no está preparada para beneficiarse de acuerdos comerciales”. En este sentido explicó que la falta de competitividad, los altos costos impositivos y energéticos, y la inseguridad jurídica están "asfixiando" a las pymes.