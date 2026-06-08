Impulsan formación tecnológica para cerrar brechas laborales juveniles

La inteligencia artificial está transformando industrias, empleos y modelos de negocio a una velocidad sin precedentes. En ese contexto, la formación de talento especializado se ha convertido en uno de los principales desafíos para gobiernos, universidades y empresas. Frente a esta realidad, iniciativas impulsadas desde el sector privado buscan reducir la brecha entre la educación formal y las habilidades que demanda actualmente el mercado laboral.

Uno de esos esfuerzos es Samsung Innovation Campus, programa que desde 2021 opera en México con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas de jóvenes de entre 18 y 29 años provenientes de universidades públicas y del sistema Conalep. A través de formación en inteligencia artificial y habilidades blandas, la iniciativa busca facilitar la transición de los estudiantes hacia el entorno laboral.

De acuerdo con Lorena de Lima, Gerente Senior de Responsabilidad Social de Samsung Electronics México, la estrategia de la compañía parte de una premisa clara: vincular los programas sociales con los objetivos de negocio. “Nosotros buscamos apostar por la educación en México, entonces todos los programas insignia de responsabilidad social que dirijo son programas que están completamente alineados al tema de educación”, explicó.

Desde su llegada al país, Samsung Innovation Campus ha alcanzado presencia en 21 estados de la República. La convocatoria se realiza a nivel nacional y contempla un proceso de selección enfocado en identificar candidatos con conocimientos previos en programación y matemáticas, así como la disponibilidad necesaria para cursar una formación intensiva.

Durante 2025, el programa incluyó 150 horas de capacitación enfocadas en inteligencia artificial y habilidades blandas. Para la edición 2026, la empresa prevé ampliar el contenido hasta cerca de 170 horas mediante la incorporación de un módulo adicional de inteligencia artificial generativa, además de incrementar el número de beneficiarios de 350 a 400 estudiantes.

Uno de los anuncios más relevantes es la alianza con CENEVAL, organismo que por primera vez avalará un programa educativo corporativo. En la edición más reciente, los participantes obtuvieron microcredenciales relacionadas con habilidades blandas, mientras que a partir de 2026 también podrán certificarse en inteligencia artificial.

“Logramos que el CENEVAL ya no solo nos avale la parte de habilidades blandas, sino también el contenido de inteligencia artificial. Nunca en la historia del CENEVAL habían aceptado avalar un programa educativo corporativo”, señaló De Lima.

La iniciativa también busca responder a necesidades reales de distintas industrias. Los estudiantes desarrollan proyectos aplicados a problemáticas concretas en áreas como salud mental, ciberseguridad o innovación social, utilizando herramientas de inteligencia artificial para diseñar posibles soluciones.

Sin embargo, uno de los principales desafíos identificados por la compañía es la participación femenina. En la edición 2025, las mujeres representaron apenas 22% de los participantes. Para revertir esta situación, Samsung amplió el rango de edad de ingreso hasta los 29 años y busca establecer alianzas con organizaciones enfocadas en impulsar vocaciones STEM entre mujeres.

“Mi reto personal es que en 2026 haya por lo menos un 30% de mujeres”, afirmó la directiva. “Tenemos que concientizar a nuestro círculo y a nuestra familia de que también tenemos derechos y tomar las oportunidades como lo harían los chavos”, añadió.

En un entorno donde las competencias digitales evolucionan constantemente, programas de este tipo reflejan cómo la colaboración entre empresas, instituciones educativas y organismos certificadores puede contribuir a preparar talento para los desafíos de la transformación tecnológica. Más allá de la capacitación técnica, el reto consiste en generar oportunidades que permitan a los jóvenes incorporarse a una economía cada vez más digitalizada y competitiva.