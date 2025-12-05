Moore Threads, "la Nvidia china", se dispara más de 500% en su debut en Bolsa en Shanghái

La confianza en el futuro de la industria china de semiconductores para la inteligencia artificial (IA) hizo que las acciones de la empresa Moore Threads, apodada por analistas como "la Nvidia de China", se dispararan más de 500% en su debut en bolsa este viernes.

Los inversionistas esperan que esta empresa, que fabrica procesadores avanzados usados para entrenar y alimentar la IA, pueda llenar el vacío dejado por la salida forzosa del país del gigante estadounidense Nvidia.

Moore Threads, que fijó el precio de su salida a bolsa en 114.28 yuanes (16.15 dólares) por acción, subió un 502% hasta alcanzar los 688 yuanes por título en las primeras operaciones, antes de retroceder y cerrar la mañana con un alza de alrededor del 420 por ciento.

Nvidia domina el mercado mundial de unidades de procesamiento gráfico (GPU), que tienen una enorme demanda debido al frenético entusiasmo por la IA, lo que sitúa a la empresa con sede en California como la más valiosa del mundo.

Sin embargo, Estados Unidos le ha impedido exportar chips de gama alta a China por motivos de seguridad nacional, como el riesgo de dar a Pekín una ventaja militar.

En respuesta, el gigante asiático está presionando a sus empresas tecnológicas para que utilicen alternativas nacionales, lo que ha expulsado a Nvidia del mercado chino.

El fundador de Moore Threads es el antiguo director de la empresa estadounidense en China, lo que aumenta el interés.

"Esta salida a bolsa se ha convertido en un barómetro de la fe en las ambiciones de China en materia de chips de IA de última generación", afirmó Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone, antes del debut bursátil de Moore Threads.

Pekín ha intensificado la aprobación de salidas a bolsa de empresas de semiconductores en un intento de lograr la autosuficiencia tecnológica, mientras EU restringe las exportaciones de chips avanzados a China en un intento de frenar su desarrollo de IA y capacidades militares.

Moore Threads, que fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) para la computación de inteligencia artificial, podría convertirse en una fuerza clave en la aceleración de los esfuerzos de China para reemplazar los chips extranjeros con tecnología local, dijo la correduría Sinolink Securities en un informe antes de la salida a bolsa.

"La era de la inteligencia artificial está impulsando una rápida expansión de la demanda de GPU", dijo Fan Zhiyuan, analista de Sinolink Securities, que había fijado un precio objetivo de 182.25 yuanes para Moore Threads.

La salida a bolsa en el mercado STAR, centrado en la tecnología, recaudó unos 8,000 millones de yuanes (unos 1,100 millones de dólares), lo que valora la empresa en cerca de 7,600 millones de dólares, calcula el experto.

(Con información de Reuters)