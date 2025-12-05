El cobre abre en máximos históricos tras mejora de perspectivas de Citi: ¿A cuánto cotiza?

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.4% a 11,609.50 dólares la tonelada. El metal, muy utilizado en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera, había subido hasta un 2.2%, alcanzando un máximo histórico de 11,705 dólares.

El cobre LME va camino de terminar la semana con un alza del 3.8% y ha ganado más de un 30% en 2025.

"Creo que el cobre está subiendo lentamente. Los fondos lo están respaldando ahora porque ven que se está produciendo escasez", dijo John Meyer, analista de SP Angel, refiriéndose a una serie de restricciones de suministro en minas clave.

Citi espera que el cobre siga subiendo a principios del año que viene y que alcance un promedio de 13,000 dólares en el segundo trimestre, frente a los 12,000 dólares de su previsión de octubre, y que su escenario alcista suba a 15,000 dólares desde 14,000 dólares.

El banco afirma que los precios seguirán apoyados por las compras de macrofondos, ya que los inversores se posicionan ante un aterrizaje económico suave de Estados Unidos, junto con una creciente escasez de oferta.

Estas previsiones "ayudan a animar a algunos de los fondos más grandes a entrar en el cobre", dijo Meyer. "Es una historia que ha ido cobrando impulso".

Se espera una mayor escasez por la acumulación de existencias en Estados Unidos vinculada al arbitraje COMEX-LME, según Citi. Aún así, la prima del contrato de cobre LME al contado sobre el forward a tres meses se ha reducido a 35 dólares la tonelada, desde los cerca de 88 dólares del miércoles, mostrando una menor urgencia por el metal inmediato.

En China, los inventarios de cobre en la Bolsa de Futuros de Shanghai cayeron un 9.2% respecto a la semana pasada, a 88,905 toneladas.

Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio bajaba un 0.1% a 2,902 dólares la tonelada, mientras que el estaño cedía un 0.8% a 40,000 dólares. El plomo subía un 0.3% a 2,019 dólares, el níquel ganaba un 0.2% a 14,925 dólares y el zinc sumaba un 0.7% a 3,112 dólares tras tocar su máximo en casi un año.