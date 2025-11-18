Fabricante de camiones FOTON invertirá 1,200 millones de pesos en México

FOTON, fabricante china de camiones pesados, invertirá en México 1,200 millones de pesos para el 2026, como parte de su apertura de su tercera fábrica de ensamble en enero próximo y expansión de las otras dos operaciones que posee en el país, anunció José Francisco Chávez, director general de la automotriz.

La compañía representada en México por LDR Solutions confirmó la apertura de la nueva planta de ensamblaje, la tercera en el país, en enero del siguiente año, donde se ensamblarán las pickups Tunland en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, la cual será para atender el mercado nacional y Latinoamericano.

“Esta planta va a estar a partir de enero 2026, la inversión que tiene esa planta es de casi 40 millones de dólares, adicional a eso estamos desarrollando más nuestra planta uno (Lagos de Moreno, Jalisco) y planta dos (Nuevo León). Creemos llegar a un total de 1,200 millones de pesos de inversión de 2026”, sostuvo el director general de FOTON.

El directivo precisó que FOTON importa las autopartes y componentes desde China para ensamblar tractocamiones, camiones de carga, vans, pick up, y buses en su plantas, y pese a la imposición de aranceles, la estrategia de inversión continúa en México, ya que se fabricará con el sello “hecho en México”.

Chávez mencionó que FOTON junto con su aliado LDR han desarrollado un nivel de proveeduría nacional de casi el 40% de integración nacional. “Lo que queremos que con esta tercera planta se logre entre un 60 y 70% de integración nacional, de desarrollo de proveedores nacionales, obviamente vamos a nacionalizar las partes que hagan sentido nacionalizar”.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), otorgadas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), FOTON acumula crecimiento de doble digito en México en las ventas, al aumentar 73.6% de enero a octubre del presente año respecto a igual periodo del año previo, con 1,184 unidades comercializadas.

Hace menos de un mes que LDR Solutions (representante de FOTON) y Motornation anunciaron una alianza para el fortaleciendo de la oferta comercial de Motornation y elevar los estándares de manufactura y postventa bajo el sello “Hecho en México.

Con el Plan México de Industrialización y Nearshoring impulsado por el Gobierno Federal, que busca atraer inversiones, fomentar el empleo calificado y fortalecer la cadena de valor nacional mediante la cooperación entre empresas mexicanas y socios internacionales.

En un contexto global donde las cadenas de suministro se están reconfigurando, México se posiciona como uno de los destinos más atractivos para la manufactura avanzada y la movilidad inteligente, destacó la empresa.