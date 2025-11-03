Estiman 15,000 despidos en Brasil por aranceles de Trump

Aproximadamente 15,000 empleos formales en el sector industrial se perdieron en Brasil entre agosto y septiembre de este año debido a los aranceles impuestos a las exportaciones a Estados Unidos. Los impactos se concentran en las regiones Sur y Sudeste, especialmente en São Paulo, y en la industria azucarera. Así lo indica un estudio del coordinador de investigación macroeconómica André Valério y el asistente de investigación Gustavo Menezes, del Banco Inter.

Valério y Menezes cotejaron datos de comercio exterior brasileño con microdatos de Caged (el registro del gobierno federal para el empleo formal) en un modelo estadístico que les permite estimar los impactos de la dependencia comercial de Estados Unidos en la creación de empleo local en la industria manufacturera.

“Las pruebas preliminares apuntan a un impacto sustancial y significativo del aumento de los aranceles en los patrones de contratación de agosto y septiembre, lo que provocó la destrucción de 15,000 puestos de trabajo durante ese período”, afirmaron.

Según datos de Caged publicados la semana pasada, se crearon casi 364,000 empleos formales en Brasil entre agosto y septiembre de este año.