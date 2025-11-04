Energía Real logra crédito por 2,130 millones de pesos

El Banco Multiva estima que en los próximos cinco años se detonarán inversiones de hasta 4,000 millones de dólares en generación distribuida en el país, como en el crédito sindicado que lograron en colaboración con Bancomext para la desarrolladora de proyectos Energía Real, que recibió 2,130 millones de pesos con los que añadirá 200 megawatts a su portafolio en que combina soluciones fotovoltaicas con almacenamiento en baterías.

Este crédito conjunto de la banca comercial y de desarrollo representa un hito histórico para el país, al ser el más grande en términos de volumen para energía renovable, dijo Alejandro de la Vega, director ejecutivo de Banca Corporativa y Empresas de Banco Multiva.

“Es muy difícil agregar este volumen de generación distribuida, es complicado tener esta escala”, dijo a El Economista, “es el primer crédito sindicado verde que se ha firmado, son dos bancos. Estás hablando de que no hay proyectos de este tipo en el mundo”.

El crédito es además el de mayor plazo que se ha otorgado para un proyecto de este tipo, ya que se estableció a 15 años, demostrando la fiabilidad que ya cuenta una industria como la generación distribuida de energía en el país. El proyecto ya tiene además contratos de compra venta de la energía en sitio para 30 grupos económicos de giros comercial e industrial en las 32 entidades federativas, añadió Pablo Linares, director financiero de Energía Real en entrevista.

Gleb Kouznet, director de financiamiento al sector energía de Bancomext explicó a su vez que las modificaciones que se han realizado a la política pública en materia de energía contribuyen a “enverdecer” la economía al poner reglas claras en transacciones como ésta.

Particularmente, se refirió al incremento de 0.5 a 0.7 megawatts como límite para la generación distribuida, lo que permite una ampliación de la capacidad a la que ya pueden acceder muchos clientes tanto en instalaciones a nivel de piso como en techos solares.

También resaltó que ya existen Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de almacenamiento con baterías en el país, lo que deja claridad técnica en cómo deben ser las instalaciones.

“México en más de 60% genera electricidad con gas natural, más de 80% viene de Estados Unidos, así que generar con recurso solar renovable nos permite independizarnos y caminar hacia la soberanía que se busca”, dijo el representante de Bancomext.