Dr. Oetker amplía su planta en Querétaro para aumentar a 250 toneladas la producción de D’Gari

Dr. Oetker México, filial del grupo alemán Dr. Oetker fabricante de productos de panadería y postres con marcas como D'Gari, inauguró la ampliación de su planta en el estado de Querétaro, con lo que aumentará su capacidad de producción a 250 toneladas diarias para abastecer el mercado local y estadounidense.

Las nuevas instalaciones, una de las más grandes del grupo en América Latina, ahora suman 25,000 metros cuadrados adicionales a las tres plantas que la compañía ya opera en la entidad.

Con esta expansión, la compañía que produce polvo para hornear y otros productos para repostería bajo la marca Rexal, busca operar con mayor eficiencia, luego de haber integrado nuevas tecnologías y energías limpias.

Aunque el monto de la inversión en la obra no fue mencionado, en un comunicado, Dr. Oetker México dio a conocer que la expansión de la planta refleja la confianza del grupo alemán en México.

Lo anterior como un lugar para producir y distribuir sus productos, no solo para el mercado mexicano, sino también para Estados Unidos y otros países de América Latina.

El mercado mundial de polvo de hornear podría alcanzar un valor de 3,970 millones de dólares en 2025 y se prevé que llegue a los 6,000 millones de dólares en 2033, con una tasa anual del crecimiento de 5.3%, de acuerdo con datos de la firma de investigación de mercado, Market Data Forecast.

Este crecimiento está impulsado principalmente por la demanda de comida rápida y productos de panadería como pasteles, pan, magdalenas, que requieren polvo de hornear para elevar y dar textura a las masas.

Además, la urbanización y los cambios en los hábitos alimenticios han fomentado el consumo de alimentos listos para comer, contribuyendo al crecimiento de estos productos.

Dr. Oetker México genera actualmente más de 750 empleos directos en el país.

Además, el proyecto incluye nuevos espacios para las personas que trabajan en la planta, tales como enfermería, área de lactancia, entre otras áreas.

Con esta ampliación alcanzamos una capacidad de producción diaria de 250 toneladas, lo que fortalece nuestra competitividad y garantiza una mayor disponibilidad de nuestro portafolio en el mercado”, dijo Hagen Wichmann, director general de Dr. Oetker México, durante la ceremonia de inauguración.