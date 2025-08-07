Donald Trump cancela programa de 7,000 millones de dólares para promover la energía solar

El gobierno del presidente Donald Trump decidió el jueves cancelar un programa de 7.000 millones de dólares diseñado para llevar energía solar a techos de comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas en todo Estados Unidos.

El programa de subvenciones Solar Para Todos se creó por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, la histórica legislación climática del expresidente demócrata Joe Biden.

Sesenta beneficiarios, una combinación de agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro, ya habían sido seleccionados en estados con mayoría tanto demócrata como republicana.

La iniciativa tenía como objetivo ayudar a más de 900,000 hogares a reducir sus facturas de electricidad en cientos de dólares al año.

En un video publicado en X, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, afirmó que la "Gran y Hermosa Ley" del mes pasado derogó el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, bajo el cual se financiaba Solar Para Todos.

Zeldin alegó, sin entrar en detalles, que los fondos del programa estaban siendo desviados por los costos administrativos de "intermediarios", y calificó el esquema de "estafa".

También criticó la exención de los requisitos para comprar productos estadounidenses, alegando que representaba una "gran noticia para China".

De los 7,000 millones de dólares comprometidos hasta la fecha, solo se han gastado 53 millones, según un análisis de la firma de investigación Atlas Public Policy.

Tom Taylor, analista de políticas de Atlas, declaró a la AFP que existía un consenso general de que, una vez firmados los contratos, los fondos comprometidos no podían recuperarse. "Pero la administración Trump ahora está poniendo a prueba esa teoría", afirmó.

"El presidente Trump prometió reducir las facturas de energía a la mitad, pero una vez más su administración intenta encarecer el mantenimiento de la casa o la luz", declaró Adam Kent, director de finanzas verdes del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

El senador progresista Bernie Sanders acusó a su vez al presidente republicano de actuar para proteger los intereses del sector de los combustibles fósiles. "

"Donald Trump quiere eliminar ilegalmente este programa para proteger las ganancias exorbitantes de sus amigos en la industria del petróleo y el gas", declaró, y prometió "luchar para preservar este programa de enorme importancia".

El gobierno ya ha colaborado con el Congreso para derogar los créditos fiscales para la energía eólica y solar, endurecer las restricciones a los arrendamientos federales para proyectos de energía renovable y rescindir las zonas designadas para la energía eólica marina.

También ha propuesto eliminar las regulaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y los vehículos, y ha publicado un informe que sugiere que esos gases de efecto invernadero podrían ser beneficiosos.