Depuran REPSE; en su primer año de renovación salieron 35,000 empresas

El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE), creado a partir de la reforma en materia de subcontratación en 2021, inició, por primera vez, el proceso de renovación de 80,091 empresas que cumplieron tres años, de las cuales salieron más de 34,000, por diversas razones, entre ellas, no estar al corriente de sus obligaciones en el IMSS, INFONAVIT o SAT.

En entrevista con El Economista, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a conocer los resultados de la renovación del registro que por ley cada tres años deben realizar las empresas que prestan servicios especializados.

Tras señalar que el 80% de los registros a renovarse se realizaron en 2021, comentó que el REPSE logró un amplio universo hasta alcanzar 160,000, que hasta entonces, no se sabía si serían muchos o pocos porque no existía un registro similar.

“Todo esto se fue normalizando en la enseñanza de tres años de entrada en vigor de la reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, y de la obligatoriedad del REPSE. Y en los datos de la renovación, podemos empezar a darnos cuenta de dónde estamos. Hoy en día hay menos empresas en el REPSE de cuando acabó el plazo obligatorio para inscribirse. El registro de 2025 es de 139,085 empresas; es decir, 20,915 menos. Ha habido una depuración, como ves, pero no masiva”, detalló Salafranca.

En 2024, del 53% de los registros a renovar; 42,732 de todas las empresas que se les había vencido el REPSE o que les vencía ese año, pidieron la renovación y la obtuvieron; frente a 25,547 que no lo solicitaron. “Es decir, esas son las que dijeron por razones que desconocemos: ‘no nos interesa, no lo necesitamos, no nos es útil’. Y luego hubo otro dato muy importante: 11,812 que pidieron la renovación, no cumplieron con los requisitos y no la obtuvieron”.

El titular de la Unidad de Trabajo Digno detalló que “hubo más o menos 9,000 que lo intentaron y no lo lograron, significa que hubo casi 34,547 que no lo consiguieron. Entonces, ¿por qué no se refleja una disminución mayor del número total de empresas en el REPSE? Porque hay empresas que se dan de baja y otras que se dan de alta. Hay muchas empresas que se crean. Empresas de nueva creación; el número no es fijo”.

Acompañado por el director del REPSE, Héctor Martínez, afirmó que el sistema ha madurado y es exitoso, “soportó una importante carga de renovaciones en 2024, ha habido una interacción de 200,000 empresas en el REPSE y el REPSE hasta ahora no ha sido ni hackeado, ni bloqueado, ni bajado, ni pirateado, en fin, esperamos que continúe así”; mientras para este año se espera que el total de empresas a las que corresponde renovar son 30,727.

“A lo largo de estos 3 años del REPSE, se han cancelado 60,192 registros. La cancelación de un registro no es un acto de autoridad para siempre, porque se te cancela por una razón: por qué incumpliste un precepto; porque el IMSS informó que no tenías, en una temporalidad posterior a la obtención, tu constancia de no adeudo o con el SAT. Y esto significa que las causales de baja, la empresa puede ir y arreglarlas”.

Por eso, de esas 60,192 empresas que se les quitó el registro por alguna de las causas estipuladas por la ley en estos 3 años, 14,484 lo han recuperado. Por tanto, el número de canceladas, menos el número de las que aún canceladas lo recuperaron, da un número neto de canceladas de 45.708.

REPSE 2.0

Desde tutoriales, preguntas frecuentes, y hasta un botón para “dar de baja” sin tantos trámites, son las mejoras que tendrá el primer registro de empresas de servicios especializadas en el país.

Además, “vamos a publicar muy pronto el Protocolo de Inspección en Materia de Subcontratación. En él se establecen parámetros y metodologías para la identificación de incumplimientos”.