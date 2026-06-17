Coyuntura aérea apremia a fusión de Volaris con Viva: CEO

La reciente crisis en la industria aérea mundial, causada por el incremento de combustibles, confirma la necesidad de continuar el proceso de fusión entre Viva y Volaris porque se va a generar mayor fortaleza a las empresas y a la fecha se han logrado avances relevantes, aseguró el director de la segunda aerolínea, Enrique Beltranena.

“Cuando hablamos de la fusión (en diciembre pasado) destacamos la importancia de tener una industria sólida, que pudiera aguantar un embate como el que acabamos de vivir. Lejos de movernos de la posición que teníamos al principio, estamos afirmando la decisión porque una alianza de este tipo es fundamental en la defensa de la industria aérea de México para un futuro. Llevamos muchísimas crisis… la pandemia, la revisión de motores, ahora de combustible”, explicó.

Luego de la presentación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) del avión El Embajador, con la frase “México está de moda”, el directivo manifestó que, debido a las situaciones mencionadas, subsistir cada día se hace más difícil y por ello es necesaria una consolidación y es lo que se busca con Viva.

Como parte de esa fusión, se pretende contar con un taller de mantenimiento MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul, por sus siglas en inglés) que atienda la flota de las dos empresas que son del fabricante Airbus y contar con empresas propias que ofrezcan servicios que ahora terciarizan en los aeropuertos.

Por lo pronto, Beltranena detalló la etapa en la que se encuentran: Seguimos bajo el proceso de la Comisión Nacional Antimonopolio. Hemos servido la primera orden de preguntas que nos dieron, la segunda y creo que terminamos la tercera el jueves de la semana pasada. Dijimos que iba a tomar de nueve a 12 meses y en eso estamos.

Respecto a la revisión de los motores en Volaris, su director refirió que hay 25 equipos en tierra y que solventar esa situación tomará todavía un par de años, lo que no quiere decir que no sigan los planes de expansión y este año han anunciado 35 nuevas rutas.

“Suena a muchas rutas, pero hay un reacomodo de flota, de ciudades, para tratar de paliar un poco el tema de combustible. Hay que pensar en seguir empujando a México y tomar el riesgo era parte de la apuesta… En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quitamos dos o tres rutas, pero hemos hecho muchas cosas más para la conectividad y el turismo del país”, agregó Beltranena.

Sobre el avión presentado, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que es resultado de la colaboración público-privada para difundir los atributos de los destinos mexicanos, aprovechando el Mundial de fútbol.

“Los desafíos son muchos (comentó sobre la disminución de turistas internacionales vía aérea a México como resultado de diversas coyunturas, entre ellas el incremento de combustibles), pero México está actuando y muestra de ello es esta acción con Volaris”.