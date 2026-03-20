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China revelará conclusiones de la investigación sobre medidas comerciales de México

El Ministerio de ⁠Comercio de China anunció el viernes ‌que pronto dará ⁠a conocer las conclusiones ⁠definitivas de ‌una investigación comercial ​iniciada en septiembre sobre las ​medidas restrictivas de México contra Pekín.

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Reuters

El Ministerio de ⁠Comercio de China anunció este viernes que pronto dará ⁠a conocer las conclusiones ⁠definitivas de una investigación comercial iniciada en septiembre sobre las medidas restrictivas de México contra Pekín.

El ministerio señaló en un comunicado publicado en su página web que China había expresado su "grave preocupación" después de que un funcionario de alto rango de la Secretaría de Economía declaró a los medios locales que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estaba barajando una revisión de ⁠seguridad económica de ⁠la inversión china.

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"China ⁠espera que México adopte una ⁠visión racional, objetiva y global de la cooperación económica y comercial con China", añadió el portavoz.

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