Ley Aduanera era necesaria para combatir la ilegalidad: Concamin

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que la reforma a la Ley Aduanera es una medida firme y necesaria para combatir la ilegalidad, fortalecer el mercado interno y mejorar la productividad de las cadenas de valor.

El organismo privado que en Alejandro Malagón expuso que “su pronta entrada en vigor será clave para consolidar los objetivos de competitividad, transparencia y certidumbre jurídica que inspiran este esfuerzo conjunto entre el sector público y productivo”.

Sectores como textil, confección, acero, calzado, cosméticos, automotriz, aluminio, alimentos procesados, caña, tequila, otros respaldan el nuevo marco legal que eleva los estándares de cumplimiento para todos los actores del comercio exterior, como agentes aduanales, empresas maquiladoras de exportación, almacenes generales de depósito, empresas de mensajería y paquetería, así como el régimen de recinto fiscalizado estratégico.

La Concamin a través de un comunicado aseveró que las reformas a la Ley Aduanera, aprobadas por el Congreso de la Unión, “buscan fortalecer la transparencia en el sistema aduanero mexicano, cerrar espacios a la evasión fiscal, agilizar el comercio y reforzar la rendición de cuentas”.

Destacó que entre los temas más relevantes se incluyen el endurecimiento de requisitos para diversas autorizaciones, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la supervisión de prácticas abusivas que han afectado al fisco federal y dañado a los sectores productivos del país.

El sector industria valora el compromiso del gobierno de México y de las Cámaras de Diputados y de Senadores, con la defensa de la producción nacional, el empleo formal y la legalidad, en congruencia con los objetivos del Plan México, que promueve el desarrollo industrial, la inversión y la generación de empleos formales en nuestro país.

La Concamin reconoce el avance alcanzado con la aprobación de la reforma a la Ley Aduanera y considera que el siguiente paso fundamental será la publicación, a la brevedad, del Reglamento y de las Reglas Generales de Comercio Exterior que permitan hacer efectiva su aplicación.