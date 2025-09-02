Competencia desleal de China crea “guerra de precios” en mercado de calentadores instantáneos de agua en México

Saltillo, Coahuila. La competencia desleal de productos chinos ha causado una “guerra de precios” en el mercado de calentadores instantáneos de agua de México, aseguró el director general de Calorex México, Rodrigo Basáñez.

Abundó que los productos chinos son entre un 12 y un 15% más baratos que los fabricados en México, mientras incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de calidad y con certificaciones de seguridad.

“Al no tener alguna tasa arancelaria mayor para los chinos se ha provocado una guerra de precios en el mercado”, afirmó el directivo.

Durante un recorrido por la planta de Calorex, ubicada en Saltillo, Coahuila —donde se producen alrededor de 800,000 calentadores de agua al año en diferentes segmentos, como instantáneos, de paso y de depósito—, Rodrigo Basáñez puntualizó que esta competencia desleal pone en desventaja a la industria mexicana.

Además, ha llevado a que algunos jugadores del sector opten por importar el producto, en lugar de producirlo en México.

El directivo agregó que, incluso, los calentadores instantáneos chinos no han aumentado precios ni siquiera con la volatilidad del dólar.

Ante ello, abundó, Calorex no está dispuesta a competir únicamente bajando precios, sino busca proteger la reputación de la marca, al evitar participar en condiciones que impliquen reducir la calidad o incumplir con los estándares de seguridad de la industria nacional e internacional.

“Tenemos nuestros límites porque no nos interesa llevar la marca muy abajo ni competir con productos que no cumplen con certificaciones o normas básicas de seguridad”, subrayó.

El director general en México de la fabricante de calentadores de agua lamentó la falta de vigilancia y regulación por parte de las autoridades.

Por ello, han solicitado al gobierno federal una regulación más estricta, que incluya la obligatoriedad del etiquetado, que muestre la eficiencia energética, seguridad y rendimiento de los calentadores para que los consumidores pueda comparar los productos.

Al mismo tiempo, ha pedido a las autoridades correspondientes mayor vigilancia para garantizar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de calidad.

El consumidor no siempre sabe que está comprando un producto riesgoso, que puede fallar o incluso explotar, alertó el director general de Calorex México.

Por ello, dijo, que constantemente están monitoreando el mercado y si identifican alguna práctica irregular dan aviso a las autoridades.

Se suman a la marca Hecho en México

En el mismo evento, el director de Planta de Calorex, Óscar Ríos, explicó que la empresa está trabajando para reducir la dependencia de insumos provenientes de China y aumentar la proveeduría nacional.

Actualmente, el 80% de la materia prima utilizada en la fabricación de sus productos es de origen local, el objetivo es incrementarla hasta un 90% en los próximos meses.

Esta iniciativa está alineada con la estrategia del gobierno federal de incrementar el contenido nacional bajo el Plan México.

Asimismo, Calorex se ha sumado a la iniciativa Hecho en México, ya que cumple con los requisitos establecidos en cuanto a componentes y producción nacional.

La empresa anunció hace unas semanas una inversión por 7.7 millones de dólares para ampliar la capacidad de producción de su planta en Saltillo.

Estima que las obras concluyan a principios del próximo año y, con ello, aumentar sus exportaciones a Estados Unidos, que actualmente representan el 35% de sus ventas totales.